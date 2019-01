YPFB invertirá $us 450 millones en proyectos de exploración y planean gasoducto a Paraguay





27/01/2019 - 08:22:56

El Deber.- Óscar Barriga, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), visitó los estudios de EL DEBER Radio este sábado y dio detalles sobre los proyectos de exploración que se tiene planificado para esta gestión.



La autoridad, entrevistada en el programa "Asuntos Pendientes", señaló que se tiene programado unos $us 450 millones para proyectos de exploración.



"2019 tenemos una apuesta fuerte con una inversion alta en exploración. Vamos a invertir como 450 millones de dólares en exploración, que se ha extendido más allá de la zona tradicional. Vamos a estar en Beni, Pando, Santa Cruz de forma más masiva", dijo Barriga a EL DEBER Radio.



Barriga explicó que este año se tendrá entre 17 y 18 proyectos exploratorios, en la actualidad hay seis pozos en exploración. "Sabemos que nuestros recursos son cuantiosos, lo que hay que hacer es invertir, identificarlos, cuantificarlos y convertirlos en reservas", aseveró.



En el caso de las empresas privadas extranjeras, que son socias de YPFB, señaló que su inversión supera los $us 600 millones.



Nuevos mercados



El presidente de YPFB también se refirió a la búsqueda de nuevas alternativas para vender el gas boliviano, dijo que Paraguay es uno de sus primeros objetivos.



"Lo normal es que nosotros tratemos de diversificar nuestros mercados y en esa política de diversificación nuestros mercados por naturaleza son el mercado paraguayo, que debe hacer importación de todos los combustibles y tenemos ya establecido con ellos un plan, que ya está en ingenería el plan, para la construcción de un gasoducto hacia Paraguay", reveló Barriga.