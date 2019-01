Sutisana, una oportunidad para las mujeres en Bolivia







Los Tiempos.- Sutisana es un emprendimiento que da una oportunidad a una decena de mujeres bolivianas para fabricar bolsos y carteras que llegan a Estados Unidos y Canadá, pero también ayudan a empoderarlas para luchar contra la violencia hacia la mujer, la trata y tráfico de personas y el comercio sexual.



Sutisana, una palabra que mezcla el idioma aimara y el castellano y que significa nombre sanado, capacita y empodera a mujeres de la ciudad de El Alto, colindante con La Paz, para que logren una independencia económica y encuentren una oportunidad de superación en la fabricación de carteras y bolsos de cuero que tienen calidad de exportación.



“Si hubiera más empresas brindando empleos dignos a mujeres vulnerables que no tienen acceso a oportunidades, entonces no habría tantas mujeres que están en el comercio sexual”, expresó a Efe la gerente general de Sutisana, María Brañez.



Esta empresa social apoya “filosófica y económicamente” a las acciones de la fundación religiosa Palabra Hecha Vida, con sede en Estados Unidos, que trabaja en Bolivia con mujeres vulnerables a entrar a las redes del comercio sexual, contó Brañez.



Esta fundación está presente en países como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Perú, entre otros.



Sutisana funciona desde 2014 y nació como “una idea del corazón” más que como un negocio, ya que esta fundación detectó la necesidad de brindar un espacio seguro donde las mujeres vulnerables, que son dependientes económicamente, no tienen estudios y sin oportunidades laborales, encuentren una estabilidad laboral.



Exportan a EEUU



En Sutisana existe apoyo escolar para los niños, así las madres que trabajan en esta empresa están tranquilas porque sus niños están en un ambiente seguro.



Estas mujeres realizan carteras de cuero, bolsos de mano, aretes, collares y llaveros de cuero con materiales locales y también cuentan con diseños exclusivos en aguayo, que están a la venta en tiendas de artesanías en La Paz, pero al menos el 50% de su producción se va a Estados Unidos y Canadá.