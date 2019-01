Más de 1,7 millones de militantes habilitados; recuerdan que no hay sanción si no se vota





27/01/2019 - 07:40:40

El Deber.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó a 1.715.880 militantes políticos de nueve frentes partidarios para que acudan hoy a las urnas a depositar, de manera voluntaria, su voto en las inéditas elecciones primarias que se celebran en Bolivia para ratificar los binomios que participarán en las elecciones generales de octubre de este año, según datos suministrados por el TSE.



La votación no es obligatoria para todos los ciudadanos. Para este proceso, el Órgano Electoral distribuyó 1.715.880 de papeletas de votación para las 7.387 mesas de sufragio en todo el país y desplazará a 3.778 notarios electorales. El inicio de la jornada de votación será desde las 8:00 y una vez transcurridas las ocho horas continuas, se cerrarán las mesas de sufragio.



No hay certificado de sufragio A diferencia de otros comicios, la votación en las primarias no es obligatoria, ni siquiera para los militantes de los partidos; tampoco estará vigente la restricción para el tráfico vehicular y no habrá suspensión de actividades.



En este proceso solo sufragarán los militantes habilitados de cada partido político y podrán emitir su voto por el binomio de su organización política si es que así lo desean, es decir, no tienen obligación de acudir a sus recintos a sufragar porque no se aplicarán sanciones económicas ni administrativas, por lo tanto, podrán realizar transacciones bancarias con total normalidad, pues en este proceso no se emitirá ningún certificado de sufragio.



Según el vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental, Eulogio Núñez, el ciudadano que no participe de las primarias estará habilitado para emitir su voto en las elecciones generales de octubre de este año.



Las únicas prohibiciones que estarán vigentes, según la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, son las que hacen referencia a las zonas aledañas de los recintos de sufragio, pues no está permitida la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en esas zonas, no se puede hacer campaña electoral ni se puede distribuir material proselitista en las afueras ni dentro de los puntos de votación.



La habilitación de las mesas de sufragio se hace con la presencia del secretario técnico y, al menos, un delegado político, y si hasta las 9:00 solo hay un delegado, ya sea titular o alterno, el notario tiene la potestad de designar a las personas que estén en la fila para sufragar como delegados de mesa e iniciar el proceso de votación. Pero si hasta las 10:00 no se presenta ningún representante político, titular o alterno de cualquier organización partidaria, la mesa electoral no podrá ser abierta y no se dará lugar a reclamo ni repetición posterior, dice la información que contiene las cartilla guía que distribuyó el TSE para capacitar al personal que administrará este proceso en cada punto de sufragio.



Una vez subsanado el problema de la ausencia de las autoridades de mesa, las primeras personas en emitir su voto serán los secretarios técnicos y delegados políticos para luego dar inicio a la votación de los habilitados.



Todos los ciudadanos que quieran votar deberán presentar su carné de identidad vigente hasta el 27 de enero de 2018 y si por alguna razón existiera diferencia entre su cédula de identidad con los datos del registro en la lista índice de militantes habilitados, la decisión final está en manos del secretario técnico y de los delegados de las organizaciones partidarias, quienes definirán si esa persona puede o no sufragar en las primarias.



En los recintos Si por alguna razón se registrara desorden en algún recinto de sufragio que viole la libertad o el secreto al voto, los encargados de poner orden o suspender la votación son los secretarios técnicos, que, además, tienen la autorización de recurrir a la Policía para que ponga orden en el lugar en procura de reanudar el acto electoral.



De producirse algún hecho de esa naturaleza, debe estar registrado en la casilla de ‘observaciones’ con las que cuentan las actas electorales y el tiempo de suspensión del acto de sufragio se repone al final de la jornada. Por su lado, los notarios electorales deben estar atentos a los reclamos que puedan surgir por parte de los militantes inhabilitados, pues en cada recinto electoral habrá un punto de información para asistir a la ciudadanía.



Total de mesas En los 3.751 recintos habilitados para las primarias estarán asentadas un total de 7.387 mesas de votación y cada una de ellas se conformará por un mínimo de 50 votantes y un máximo de 349 ciudadanos habilitados para sufragar. Las mismas son numeradas de manera correlativa por recinto y están organizadas por apellido de los militantes, en orden alfabético, de cada organización partidaria o alianza política.



En estos comicios habrá mesas multipartidarias y unipartidarias; el primer tipo de mesas se conformará por la presencia de dos o más organizaciones políticas registradas y habilitadas para esos comicios, mientras que en el segundo bloque será habilitada de manera excepcional por la existencia de militantes de un solo bloque político.



Las mesas unipartidarias estarán conformadas por el secretario técnico y un delegado titular y alterno del bloque político. En todas las mesas se debe dar un trato preferencial a las personas con discapacidades físicas, a los adultos mayores de 60 años, a las mujeres embarazadas y a las o los votantes que estén acompañados por menores de un año de edad.