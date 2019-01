Policía evita que ladrones se lleven más de Bs 23 millones, $us 1,2 millones y rescata a 18 rehenes





27/01/2019 - 07:37:22

Cochabamba, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló el sábado por la noche que la policía evitó que los ladrones que intentaron atracar el Banco Mercantil Santa Cruz de Cochabamba se llevaran más de 23 millones de bolivianos, más de 1 millón de dólares y rescató a 18 funcionarios que estaban como rehenes.



En una conferencia de prensa, Romero presentó a los delincuentes, 6 peruanos y un boliviano, que formaban la banda de atracadores y que ingresaron a las oficinas del banco con "armas de grueso calibre" y muchas municiones.



Informó que los atracadores ingresaron al banco "aproximadamente a las dos de la tarde", aprovechando que los funcionarios de seguridad se habían marchado y que quedaba uno solo al que sometieron junto a 17 funcionarios cajeros que se encontraban realizando sus arqueos, su trabajo a puerta cerrada.



"Los mismos son introducidos en la bóveda luego que habían retirado cuatro bolsas de yute con una importante cantidad de dinero tanto de moneda boliviana de pulso legal como moneda de dólares americanos, algo más de 23 millones de bolivianos y algo más de 1.200.00 dólares en moneda norteamericana", explicó.



Dijo que la policía movilizó varios grupos especiales después que un grupo de avanzada constató que había atracadores fuertemente armados, personal en condición de rehenes amenazados, que habían encañonado el guardia de seguridad privada.



Precisó que se movilizaron efectivos de la "UTOP, el grupo Delta, el grupo GACI, SEIP", que decidieron aislar la zona de operaciones, encapsularla, además de instalar "los grupos táctiles especiales desde altura, francotiradores para eventualmente extremar el uso de la fuerza en caso de necesidad extrema".



Explicó que los policías se dirigieron a los atracadores utilizando un megáfono para persuadirles, pero los ladrones amenazaron con matar al guardia de seguridad privada a quien lo tenían encañonado y luego intentaron desplazarse hacia los tumbados y techos del edifico para llegar a otros predios, "intentando tomar las alturas y poder huir".



"Hay que señalar que afortunadamente no se ha producido ninguna baja, ni heridos, que este grupo ha sido reducido en dos momentos, primero se ha reducido a unas tres personas, luego a otras tres, y operativos posteriores dos allanamientos practicados en diferentes zonas de la ciudad han podido establecer la participación de una súbdita boliviana quien habría formado parte de la organización", reveló.



El Ministro de Gobierno informó que la investigación continuará para establecer la verdad de los hechos.



Afirmó que el atraco fue "cuidadosamente planificado" tomando en cuenta que los peruanos habrían ingresado hace dos semanas al país por La Paz y luego se trasladaron a Cochabamba, además porque la hora, el lugar y el acceso al banco fue cuando ya no había policías, porque los policías de seguridad física privada se retiran a la 1 de la tarde, como establece el contrato.



Romero destacó la eficiencia con la que operó la policía nacional, la recuperación del dinero, la desarticulación de la banda de atracadores, y lo más importante que no se haya producido ninguna baja entre los 18 rehenes que tenían los atracadores.



Informó que los ejecutivos del Banco Mercantil le pidieron que transmita su palabra de felicitación por ese "operativo impecable de la Policía Boliviana".