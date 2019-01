Este es el divertido negocio familiar de Angelina Jolie y sus hijos







26/01/2019

Quien.- Contrario a lo que podríamos pensar, Angelina Jolie nunca tuvo la intención de mostrar esta faceta junto a sus hijos bien fue el tino de otra celebridad quien la delató en este divertido momento.



Se trata ni más ni menos de que la también actriz Sarah Ramos quien publicó en su cuenta de Instagram una foto de ella en un parque para perros. Sin embargo, el fondo de la imagen despertó mucha curiosidad entre sus seguidores.





Resulta que en la parte de atrás se encontraba Angelina junto a sus hijos con una mesita al frente y varias bolsitas de papel cuyo interior contenía premios orgánicos para los perritos que se encontraban paseando por el lugar.



“No estoy segura por qué Dios me eligió para contar esta historia pero tengo que hacer caso a mi llamado. Hace unos meses fui al parque de perros y vi a Angelina Jolie vendiendo premios orgánicos para perros”, escribió Ramos en la publicación.



Pero pensando en que se trataba de Angelina era de esperarse que hubiera una buena causa detrás de este pequeño negocio familiar. Según el portal TMZ, el dinero recaudado fue en beneficio de la organización Hope for Paws Recue dedicada al rescate animal.



La gran intriga después de ver esta imagen es por qué Sarah tardó tanto en publicarla y la razón es muy sencilla. La también explicó a través de stories que no había publicado nada porque quería proteger la privacidad de la familia de Jolie . Sin embargo, después se enteró que los niños sabían que ella estaba tomando una foto, así que decidió hacer pública esta gran acción.



“Ahora sé que los hijos de la nominada al Premio Oscar sabían que estaba tomando la foto y no me dijeron nada, pero estoy agradecida que lo hice. Y siento mucho que así sean sus vidas”, explicó Ramos.



Por ahora, Angelina no ha expresado nada al respecto pero sin duda, esa experiencia quedará en sus recuerdos para la posteridad ya que además de pasar un rato en familia, también ayudaron a dicha organización.