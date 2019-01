Con romántica foto David Beckham recuerda el día que se comprometió con Victoria







26/01/2019 - 21:15:28

Quien.- Aunque hace unas semanas se decía que el famoso matrimonio conformado con David y Victoria Beckham estaría pasando por una gran crisis que derivaría en el divorcio, una imagen que compartió el ex futbolista derribaría por completo esta teoría.



Resulta que David publicó en su cuenta de Instagram un storie con el que recordaba de la manera más romántica el día en el que se comprometió con Victoria, hace 21 años.





En la imagen en la que ambos aparecen vestidos de negro porque era la época en la que acostumbraban a combinar sus outfits, la ex Spice Girl luce emocionada su gran y costoso anillo de compromiso, mientras el entonces todavía futbolista se encuentra detrás de ella son una discreta sonrisa.

David y Victoria





De acuerdo con Vanity Fair España, en ese entonces el anillo tendría un valor aproximado de 75 mil euros. No obstante, este no es el único regalo costoso de este tipo que ha recibido de parte del padre de sus hijos, ya que tiene una colección de 14 anillos de compromiso que muy probable cuesten lo mismo o más que este.



La pareja lleva 20 años de casados y cuatro hijos en común: Brooklyn, Romeo, Cruz y la reina de la familia, Harper. Sin duda es una nuestras familias favoritas de las celebridades.