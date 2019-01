Presidente encargado de Venezuela promueve Ley de Amnistía y Garantías Constitucionales







26/01/2019 - 21:12:34

Voa.- La oposición venezolana presentó en asambleas populares este sábado la Ley de Amnistía y Garantías a militares y civiles presentada por la Asamblea Nacional (AN) para lograr un gobierno de transición y elecciones libres.



La concentración principal se realizó en la plaza Alfredo Sadel, al este de la capital venezolana, y contó con la presencia de la sociedad civil, familiares de presos políticos, diputados y del propio presidente encargado, Juan Guaidó.



Antes de su intervención, Guaidó pidió un minuto de silencio en nombre de los caídos durante las disturbios de esta semana, que según la cuenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el viernes eran 26.





En esta oportunidad, el presidente encargado volvió hacer un llamado a los ciudadanos para que impriman la ley y este domingo 27, en pequeños grupos, se la entreguen a familiares o conocidos militares y la lleven a la comandancia, estación, alcabala, etc., más cercana.



“Tenga señor oficial, esto tiene que ver con usted y la familia militar”, señaló.



Sobre su acercamiento con el oficialismo, indicó que “el mensaje para Freddy Bernal y Diosdado Cabello, todo aquel que quiera contribuir y ayudar al cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, es bienvenido”, señaló.



Hizo un llamado a los funcionarios a pasarse al lado de la Constitución. “Utilizando sus códigos o lenguajes a ver si nos entendemos mejor: los que quieran amnistía y garantía, no conmigo, vengan con nosotros, que aquí sí se puede otorgar protección”.



Reiteró su disposición a estrechar manos para la reconstrucción del país, pero descartó que se prestaría para “falsos diálogos” o “unas elecciones que no tengan las condiciones ni garantías reales”.



Apuntó que este domingo también informará sobre una nueva gran movilización de la semana que viene para continuar con la presión de calle.



“El centro de nuestra política es la gente, es atenderla. El rencor y el odio se los dejamos a otros. Nosotros estamos aquí para, con la sonrisa que nos hemos adecuado los últimos días, volver a ser felices en nuestra tierra”, afirmó haciendo referencia a la recepción de la ayuda humanitaria.



Esta intervención ocurría en el mismo momento en el que el Consejo de Seguridad de la ONU discutía la situación venezolana. En esta reunión, Mike Pompeo, instó a los países miembros a reconocer el nuevo gobierno liderado por Guaidó e hizo un llamado a elecciones "libre y justas" lo más pronto posible.







¿En qué consiste la Ley de Amnistía?



De acuerdo con un folleto informativo difundido por la Asamblea Nacional, esta Ley de Amnistía consiste en la eliminación de la responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria y tributaria de las investigaciones, procedimientos, penas o sanciones que se han producido desde enero de 1999.



Su principal objetivo es el de propiciar la transición política a través de elecciones libres y transparentes.



​Una de las parlamentarias que ha impulsado este instrumento legal, Delsa Solórzano, del movimiento Encuentro Ciudadano, explicó que esta Ley de Amnistía es el mecanismo que utiliza la AN, según lo estipulado en el artículo 187 de la Constitución venezolana.



Detalló que se le puede otorgar amnistía a hechos ya ocurridos imputados a personas, y en este caso serán para los perseguidos por el gobierno venezolano reconocidos por la Asamblea Nacional, junto a las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil.



Agregó que los diputados al no ser jueces, “no podemos emitir una sentencia de deliberación” para así liberar a los presos o perseguidos políticos y procurar el regreso de los exilados políticos, los cuales aseguró no han cometido ningún delito.



La otra parte de la ley sería el otorgamiento de las garantías estipuladas en la Constitución venezolana, como el debido proceso y el derecho a la defensa, a los funcionarios civiles o militares que contribuyan a la restitución del orden constitucional del país, “actuando con base en los artículos 333 y 350”.



Aseguró que este proyecto de Ley es claro al estipular que no podrán ser beneficiarios aquellas personas acusadas de cometer delitos contra los derechos humanos o de lesa humanidad, pues según la propia Constitución venezolana, en su artículo 29, señala que son imprescriptibles y no son sujetos a indultos o amnistías.

La diputada Delsa Solorzano durante la Asamblea Popular en la plaza

Al tomar preguntas de las personas presentes, se insistió en aquellos funcionarios civiles y militares que podrían utilizar esta ley como escudo para no responder ante la justicia por los delitos cometidos. Ante ese temor, la diputada fue enfática al asegurar que: “No hay ninguna posibilidad de que se cuele ningún asesino, ningún matón, ni ningún violador de derechos humanos”.



Este ley ya fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional. Ahora estaría en Consulta Pública, como en esta Asamblea Popular, para hacer las correcciones necesarias y luego pasar a segunda discusión en el Parlamento. Solorzano expuso que la Asamblea está trabajando en otra leyes, como la Ley del Instituto de la Transición.



La también diputada e impulsora de esta ley, Adriana Pichardo, afirmó que el instrumento legal es un llamado a funcionarios civiles y militares "para que se pongan del lado correcto y se restablezca el orden constitucional”.