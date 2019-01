Embajador de Bolivia en la ONU rechaza intervencionismo en Venezuela







26/01/2019 - 21:07:07

La Paz, (ABI).- El embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha LLorenti, rechazó el sábado, en la sesión del Consejo de Seguridad, el intervencionismo en Venezuela.



"Lamentamos, vemos que el interés verdadero de quien solicitó esta sesión no es la defensa de la democracia o los derechos humanos, el verdadero interés es el de promover situaciones de inestabilidad para usarlas a favor de sus políticas de cambio de régimen y de control de los recursos naturales", remarcó en su intervención, en la sesión convocada para analizar la crisis de Venezuela.



El embajador boliviano dijo que son tres intereses los que apuntalan esas intenciones contra Venezuela: el petróleo de ese país; el control geopolítico y "el escarmiento a aquellos países y aquellos estados que no se alineen a las políticas de Estados Unidos".



"Me pregunto, qué país está mejor después de la intervención de Estados Unidos, acaso no hemos discutido en este consejo de seguridad en reiteradas oportunidades las gravísimas consecuencias de lo que se vive ahora en Irak o en Siria o en Libia", cuestionó.



Llorenti reiteró la proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que declararon la región como zona de paz.



"El interés verdadero es amedrentar a los gobiernos democráticamente electos que han expresado de forma manifiesta su rechazo a esas políticas por considerarlas una amenaza a la soberanía y libre determinación de sus pueblos", complementó.



El diplomático boliviano llamó a los miembros del Consejo de Seguridad a guiarse en la Carta de las Naciones Unidas y sus principios "en el marco dispuesto por los mismos para evitar escenarios de incertidumbre y confrontación y al contrario se convoque a espacios de diálogo y mediación pacífica que permitan alcanzar soluciones duraderas".



En esa sesión el canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció una maniobra golpista del gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, maniobra que dijo debería ser condenada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).