Morales asegura que partido entre Wilstermann y Always Ready será una fiesta deportiva en El Alto





26/01/2019 - 21:01:38

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales aseguró el sábado que el partido entre Wilstermann de Cochabamba y Always Ready, recientemente ascendido a la división superior del fútbol boliviano, que se disputará en el estadio de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto será una fiesta deportiva.



"Aguardamos con mucha expectativa el primer partido oficial de @ClubAlwaysReady en la cancha de Villa Ingenio de #ElAlto frente a Wilstermann. Estamos seguros que será una fiesta deportiva en estadio lleno con el acompañamiento del hermano pueblo alteño", escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.



El Primer Mandatario, un férreo deportista, que impulsa la construcción de cientos de campos deportivos en todo el país deseo a ambos equipos "mucha suerte".



El moderno estadio de Villa Ingenio, donde Always Ready jugó de local en el torneo Simón Bolívar y donde logró el ascenso a primera división, tiene una capacidad para albergar a 25.000 espectadores y su construcción demandó una inversión de 55,8 millones de bolivianos, según fuentes oficiales.



Ese escenario deportivo fue homologado recientemente por la Federación Boliviana de Fútbol para la disputa de partidos de primera división.