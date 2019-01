Nueve frentes políticos y más de 1,7 millones de militantes abren era de las primarias en Bolivia







La Paz,(ABI).- La inédita era de las elecciones primarias en Bolivia se iniciará el domingo 27 de enero con la participación de nueve frentes políticos y 1.715.880 ciudadanos registrados en el padrón de militantes, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



El Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Frente Para la Victoria (FPV) y Bolivia dice No, son los partidos y alianzas políticas que se registraron para esos comicios, que se prevé marcarán la "profundización" de la democracia en el país.



Según el registro de militantes, solo un partido, el MAS, reúne a 991.092 seguidores, cifra de adeptos que convierte a esa organización en la principal fuerza política de Bolivia.



El paraguas legal de la inédita elección es la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que fue promulgada en septiembre de 2018, y que plantea que sean las bases de los partidos las que nominen a sus candidatos, antes de que compitan con el resto de los representantes de las tiendas políticas en las elecciones generales.



Según el cronograma electoral se prevé que los comicios generales se realicen en octubre, cuando se presentarán los binomios elegidos en las primarias.



El organismo electoral explicó que basta con la votación de un militante para que el binomio esté habilitado para las justas nacionales.



A diferencia de las elecciones generales, la asistencia a votar en las primarias no es obligatoria y, por tanto, no existen sanciones.



El Tribunal Supremo Electoral habilitó 7.387 mesas de sufragio en todo el país que funcionarán en 3.751 recintos electorales, mientras los partidos que participarán en los comicios registraron ante esa entidad un total de 49.222 delegados, entre titulares y alternos.



Los tribunales departamentales electorales emitirán los resultados preliminares de las primarias al finalizar la jornada y los resultados totales en las 48 horas siguientes.



Si bien la jornada del domingo transcurrirá con bastante regularidad en comparación con una elección nacional, el TSE dispuso cuatro prohibiciones: no consumir bebidas alcohólicas, no portar armas de fuego, no realizar actos o reuniones y manifestaciones en apoyo o rechazo a candidaturas en los recintos electorales.