Maluma confirma que también participará en comercial del Super Bowl







26/01/2019 - 10:35:32

Perú21.- Faltan menos de 10 días para que se realice el Super Bowl y la fiesta no solo se vivirá en el campo de juego, sino también en las tribunas, donde miles de aficionados disfrutaran del partido, el show de medio tiempo y los famosos comerciales con diversas estrellas como Cardi B, Backstreet Boys, Chance The Rapper y ahora, Maluma .



A través de YouTube se filtró el comercial de una conocida marca de cervezas que tendrá un comercial en el medio tiempo del Super Bowl. En el clip, se puede ver que aparece el intérprete de “Cuatro Babys” y “Mala Mia”.



Si bien es cierto que Maluma aparece en la promoción, él no es el protagonista, sino que hace un cameo especial al final del comercial.



Cabe señalar que la aparición de Maluma es de mucha importancia para su carrera, tomando en cuenta que los comerciales que aparecen en el Super Bowl son vistos por millones de personas y eso sirve como promoción.



En el clip compartido en YouTube, se puede apreciar que un robot realiza labores cotidianas como correr, boxear o jugar golf, en todos los casos el robot es más rápido y eficaz que los humanos que lo rodean.



Sin embargo, todo da un giro total cuando el robot cruza por delante de un bar donde se encuentra a Maluma con un grupo de amigos bebiendo la cerveza que promocionan, algo que el robot, por su condición, no puede hacer.