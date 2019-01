Estamos a dos minutos del fin del mundo, advierten expertos







26/01/2019 - 09:01:35

El comercio.pe.- La humanidad está cada vez más cerca de su extinción. Así lo asegura el Boletín de Científicos Atómicos, un grupo de expertos que crearon un reloj simbólico que señala qué tan cerca del fin del mundo nos encontramos.



Las 12 de la noche en ese Reloj del Apocalipsis significa la extinción. Y ahora nos encontramos a las 23:58, igual que el año pasado. Solo en la época de la Guerra Fría, con la carrera atómica de las superpotencias mundiales, estuvimos tan cerca del fin, de acuerdo a los científicos.



"Argumentamos que los líderes mundiales no solo no trataron adecuadamente las amenazas nucleares y climáticas, sino que las aumentaron a través de una variedad de declaraciones y acciones provocativas, incluida una retórica descuidada sobre el uso de armas nucleares y el desafío indiscriminado de verdades científicas", advierten.



Los expertos recuerdan, además, que la extinción es la regla en la naturaleza y no la excepción.



El Boletín afirma que las amenazas contra la especie humana "deben ser reconocidas antes de que puedan ser confrontadas efectivamente" y confían en que



Por ello, hace un llamado a tomar medida urgentes sobre el armamento nuclear, el cambio climático y la guerra de la información.



Además hacen un llamado a las personas a exigir a los líderes mundiales tomar medidas verdaderas en favor de la humanidad: "Dada la inacción de sus líderes hasta la fecha, los ciudadanos del mundo deben hacer una demanda fuerte y clara".