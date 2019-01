¿Cuánto dura un día en Saturno? Científicos resolvieron un enigma de décadas







26/01/2019 - 09:00:18

El comercio.pe.- Una de las más grandes preguntas sobre Saturno ha sido resuelta gracias a sus anillos. Luego de conocerse que estos no se formaron junto al planeta, datos recogidos por la sonda Cassini ayudan a conocer cuánto dura un día en el gigante gaseoso, según un estudio publicado en la revista especializada Astrophysical Journal.



Los científicos solo contaban con aproximaciones sobre la duración del día en Saturno por información obtenida la misión Voyager en 1981. Se consideraba que el planeta giraba sobre su propio eje en 10:39:23, una estimación basada entre otras cosas en el campo magnético.



Con los años esta cifra fue modificada al rango de entre 10:36 y las 10:48 horas, pero todavía no era una cifra exacta.



​​Entonces, antes de estrellarse contra la superficie de Saturno, Cassini envió datos que permiten determinar con precisión la duración del día en ese mundo lejano: 10 horas, 33 minutos y 38 segundos.



Pero, ¿por qué era tan difícil medir la duración del día? Pues la superficie de Saturno no es sólida, por lo cual no es posible seguir un punto de referencia a lo largo de una vuelta, además el eje de rotación se encuentra casi alineado con su campo magnético, por ello no se podían usar señales de radio para conocer cuánto demorada una rotación completa.



Entonces, Christopher Mankovich, astrónomo y astrofísico de la Universidad de California, usó los datos de Cassini para estudiar patrones de onda dentro de los anillos y el campo magnético de Saturno para obtener la cifra precisa, detalla el estudio.



Por su parte, la NASA se ha pronunciado al respecto: "Los investigadores usaron ondas en los anillos para mirar dentro del interior de Saturno, y sacaron esta característica fundamental del planeta. Es un resultado realmente sólido", señaló Linda Spilker, responsable del proyecto Cassini, en un comunicado de la agencia estadounidense.