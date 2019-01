Congreso de EE.UU. aprueba acuerdo temporal con Trump para reabrir el gobierno







26/01/2019 - 06:59:02

VOA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes un acuerdo para reabrir el gobierno por tres semanas mientras continúan las negociaciones en el Congreso para lograr los fondos para la construcción del muro exigido por el mandatario estadounidense.



Primero el Senado y luego la Cámara de Representantes aprobaron el acuerdo por unanimidad. Este mismo viernes en la noche fue enviada a la Casa Blanca para la firma final del presidente Trump.



"Estoy muy orgulloso de anunciar hoy que hemos llegado a un acuerdo para poner fin al cierre y reabrir el gobierno federal. Como todos saben tengo una alternativa muy poderosa, pero no quería usarla en este momento", indicó el presidente Trump durante el anuncio del acuerdo desde la Casa Blanca.



Trump dijo que firmaría el acuerdo alcanzado entre demócratas y republicanos, pero aclaró que un "muro, barrera, cercas, como lo quieran llamar" deben formar parte de un acuerdo final.



De lo contrario, Trump señaló que "utilizará los poderes que le da la Constitución" para atender la emergencia que se vive en la frontera, refiriéndose a la posibilidad de declarar una emergencia nacional, opción que ha mencionado en otras ocasiones.



El presidente empezó su discurso agradeciendo a los empleados federales a quienes llamó "héroes" y señaló que estos trabajadores recibirían su salario "lo más pronto posible".



Al respecto, la agencia AP reseñó serían la agencias las encargadas de coordinar con sus trabajadores de cómo iba a ser el proceso.



Trump expresó que en estos 21 días espera que tanto demócratas como republicanos actúen de buena fe para lograr un "acuerdo justo" que incluya el muro como parte de la seguridad fronteriza.



Los demócratas han considerado el muro "ineficaz" e "inmoral".



El líder de la mayoría en el Senado, el senador republicano Mitch McConnell, había adelantado que sería aprobada y aseguró que conoce "el dolor que este episodio ha causado" en todo el país.



Por su parte, el líder de la minoría en el Senado y uno de los negociadores, Chuck Schumer, indicó que espera que Trump haya aprendido que los cierres parciales de gobierno no funcionan y que "nadie debería subestimar a la líder (de la Cámara de Representantes)", refiriéndose a los desacuerdos entre el presidente y la demócrata Nancy Pelosi.



De acuerdo con Shumer, Trump presentó a este acuerdo, solicitado previamente por los demócratas, porque "sabía que era una causa perdida".



El anuncio se produce tras 35 días de haber mantenido cerrado de manera parcial el gobierno que mantiene a más de 800.000 empleados sin recibir, este viernes, por segunda vez en el mes su cheque de pago. Miles de ellos se encuentran en sus casas con licencia obligada y otros, considerados trabajadores esenciales, trabajan y no cobran.



Un día antes, el presidente Trump dijo que estaría dispuesto a apoyar un acuerdo entre el líder republicano del Senado, Mitch McConnell y el líder demócrata de esa cámara Chuck Schumer.



Por su parte, la Casa Blanca señaló anteriormente que se podría llegar a un acuerdo temporal de gastos, si éste incluía un "gran pago inicial" para el muro.



El acuerdo ocurre luego que varias entidades señalaran el cierre parcial del gobierno como un asunto que pone en peligro la economía y la seguridad nacional del país.



El mismo viernes, la Administración Federal de Aviación anunció una serie de retrasos en tres de los más importantes aeropuertos del noroeste del país debido al cierre del gobierno.



Esta semana también se había cancelado el tradicional discurso sobre el Estado del Unión, que estaba programado para el próximo martes 29 de enero. Al respecto, Pelosi indicó que una vez abierto el gobierno, buscaría una "fecha de mutuo acuerdo" con el presidente.



Indicó que "espera hacerlo y darle la bienvenida al presidente a la Cámara de Representantes".



Para las próximas tres semanas, el Senado ya nombró al comité encargado de negociar la seguridad fronteriza. En la lista estarían los senadores republicano Richard Shelby, Shelley Moore, Roy Blunt y John Hoeven; y los demócratas Patrick Leahy, Dick Durbin y Jon Tester.