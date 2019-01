Quintana: De mí no esperen debilidad ni complacencia





26/01/2019 - 06:55:04

Página Siete.- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se dirigió ayer a los políticos opositores. Lo que menos esperarán de él, según dijo, será complacencia y debilidad porque una señal de debilidad o complacencia sería una bandera para el adversario.



“En este cargo, este ministro -dijo Quintana- lo que menos hará es tener un solo segundo de descanso, ni un solo segundo de entrega. Lo que menos van a esperar es la complacencia, lo que menos van a esperar es la debilidad, si no sería una bandera para el adversario. Este es un tiempo de lucha, es un tiempo de pelea, y no estoy hablando de violencia”, dijo el hombre fuerte del MAS.



Las declaraciones fueron realizadas anoche en el acto de posesión de los nuevos viceministros de Coordinación Gubernamental y Coordinación con Movimientos Sociales, Arturo Alessandri y Alfredo Rada, respectivamente.



Quintana en su alocución agradeció al presidente Evo Morales y a los movimientos sociales por el apoyo que le dan a su autoridad y les pidió trabajar en la “cabeza” porque -según dijo- “hoy día los misiles están dirigidos a la cabeza”, ya que los políticos opositores de Bolivia y del exterior quieren dividir a los movimientos sociales para volver a gobernar.



Pidió a los militantes del MAS defender el “proceso de cambio”.



El retorno de Quintana al gabinete de Morales fue interpretado por politólogos como el regreso de la línea dura del Gobierno en un año electoral en el que el Presidente busca ser reelegido por tercera vez de manera consecutiva con más del 70% de votos en contra de la Constitución que establece una sola reelección continua y los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 (21F) que rechazó la habilitación de Morales y Álvaro García Linera como candidatos del MAS para el periodo 2020-2025.



Quintana también indicó que los medios de comunicación manipulan a la gente para hacerlo ver como “duro” con rasgos de violencia. “El mensaje que dan los medios de comunicación del hombre fuerte del hombre duro (lo) confunden con energía; dureza confunden con actitudes invariables, dureza confunde con rasgos de violencia”.