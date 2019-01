Anapol: 261 postulantes quedan inhabilitados por hacer pagos ilegales







26/01/2019 - 06:53:41

Los Tiempos.- El Viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, informó que los 261 postulantes que están vinculados en pagos irregulares para ingresar a la Academia Nacional de Policías (Anapol) serán inhabilitados para el nuevo examen de admisión a esa institución policial.



“Cuando han comprado los prospectos los postulantes, dentro de las reglas, indicaba que si un postulante se veía comprometido con un hecho de corrupción, pues quedaba inmediatamente inhabilitado. Se va a mandar una lista, más un informe técnico y ellos (los 261) quedan completamente inhabilitados”, señaló.



La medida surge luego de que el Ministerio Público estableció que de los 351 postulantes a la Anapol, 261 habrían pagado para ingresar irregularmente a la institución verde olivo.



La Policía dijo que las coimas están entre los 10 mil a 18 mil dólares y presuntamente se distribuían entre policías y funcionarios de las empresas encargadas de ejecutar los procesos de selección y admisión.



Al momento 11 personas están detenidas preventivamente, entre jefes policiales y particulares, por estos cobros ilícitos y manipulación de datos.



Además, la Fiscalía anunció que investigará esos pagos irregulares y convocará a declarar a los 261 postulantes.



Para que no se repitan estas irregularidades en el proceso de admisión a la Anapol, Quiroga dijo que reestructuraron el reglamento y los sistemas de evaluación para esta gestión, donde intervendrán universidades, delegados de ministerios y otras instituciones que garantizarán la transparencia en las pruebas de conocimiento y psicotécnicas, los exámenes médicos y físicos.



En este proceso la Policía sólo ejercerá un rol administrativo, esto “para que realmente se garantice que este año los postulantes que ingresen a la Anapol, y toda la población tenga la certeza, sea por méritos y por capacidades”, apuntó.



Anunció que prepararán un nuevo reglamento para las siguientes gestiones que incluirá estrictas medidas de seguridad con el fin de que no se vuelva a incurrir en ilícitos.



La Fiscalía también tomó declaraciones de otros cuatro oficiales de los que no trascendieron los nombres y cuyos reportes serán ingresados al cuaderno de investigaciones.