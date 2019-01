La Fiscalía ya investiga al ex defensor Tezanos





26/01/2019 - 06:49:00

Correo del Sur.- El Ministerio Público emitió dos requerimientos fiscales en el marco de la demanda que interpuso Kary Arias contra su esposo y ex Defensor del Pueblo, David Tezanos, por el presunto delito de violencia familiar.



La Fiscalía pidió a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) una valoración psicológica de la presunta víctima.



"La denuncia formal indica que hubiera existido violencia psicológica. Necesitamos una valoración previa para poder constatar este aspecto", informó la fiscal Evelyn Calderón.



La Fiscalía, por otra parte, solicitó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), una copia del certificado forense que Arias obtuvo sobre su estado en diciembre de 2018.



"En la denuncia, no se adjunta este documento. Por ello, se solicitó al IDIF", explicó Calderón, refiriéndose a la presunta agresión física que soportó la esposa del ex Defensor del Pueblo.



El pasado miércoles, Arias denunció a Tezanos por el presunto delito de violencia familiar, alegando que fue víctima de agresión física, sexual y psicológica, desde diciembre del año pasado.



"Relación tormentosa"



Tezanos, por su lado, en una entrevista con el programa No Mentirás de la red PAT, confesó que, al final de todo, su único alivio fue que se liberó de una relación "tormentosa".



"Yo ya no podía estar en una relación tan tormentosa (...). Prefiero morir que estar en una relación como la que tuve", declaró, visiblemente afectado, al asegurar que en el tiempo en que ella fue supuestamente golpeada, él no se encontraba en La Paz.



También aseguró que no tiene miedo de entrar a la cárcel, pero que "sería una injusticia total". Finalmente, denunció que su esposa pretendía quitarle un lote en Achocalla de 300 metros cuadrados, el único bien que tiene, según indicó. "El divorcio tiene que ser un buen negocio", afirmó que le dijo su esposa.



REACCIONES



El vicepresidente Álvaro García Linera, al respecto, señaló que Tezanos confundió lo personal y lo institucional. "Aquí ha habido, yo creo, el manejo lamentable de esta confusión, entre asuntos personales y asuntos institucionales", aseveró.



El presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Elmar Callejas, entretanto, sugirió olvidarse del ex Defensor, cuyo trabajo calificó de “regular a bajo", y estimó que en un mes y medio se conocerá a la nueva autoridad.



El Vicepresidente dijo ayer que la Asamblea Legislativa elegirá el martes al Defensor del Pueblo interino.