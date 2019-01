The Strongest visita a Pari en su primer examen fuera de La Paz





26/01/2019 - 06:42:08

Página siete.- El plantel de The Strongest tendrá esta tarde (17:15) su primer partido fuera de la sede de Gobierno de la temporada, cuando visite a Royal Pari en el estadio Ramón Aguilera Costas. El objetivo de los dirigidos por Pablo Escobar es sumar su segunda victoria al hilo, luego de derrotar en el inicio a Aurora, en el Siles.



La única modificación respecto al partido de la pasada semana es el ingreso de Rudy Cardozo como volante por izquierda, en lugar de Jhasmani Campos que se recupera de un esguince en el tobillo derecho.



El jugador cruceño trabajó ayer de forma diferenciada, lo que generó que no sea tomado en cuenta para la convocatoria de este partido. Se espera que pueda estar recuperado para el encuentro del miércoles ante Real Potosí por la tercera fecha del torneo Apertura.



El resto del equipo será el mismo que venció por 2-1 a Aurora el pasado sábado. Pese a que durante la semana Escobar probó varias modificaciones en la defensa, se decidió por Rodrigo Vargas como lateral derecho y Adolfo Machado en el sector central de la defensa en lugar de Maximiliano Ortiz y Fernando Marteli respectivamente, quienes también fueron probados en el equipo titular.



La responsabilidad de ser el jugador menor de 20 años en el cuadro atigrado será para Gabriel Sotomayor por segunda vez consecutiva, pese a que en la semana no se entrenó de manera normal por un golpe en el muslo derecho.



El delantero completará el tridente ofensivo formado por el colombiano Jair Reinoso, que jugará por el sector derecho, y Rolando Blackburn, que será el referente de área que tenga el equipo de Escobar.



Sotomayor fue uno de los jugadores Sub-20 que estuvo más tiempo en el campo de juego, ya que jugó 54’ minutos a diferencia de la mayoría que salió del campo una vez finalizado el primer tiempo.



Mientras que Royal Pari tiene una modificación respecto al partido de la primera fecha en el que igualó (1-1) con Oriente.



El equipo cruceño tendrá una variante en la defensa, porque su capitán Mariano Brau tiene un esguince y no llegará al partido de esta tarde, en su lugar ingresará Guilmer Justiniano.



El técnico Roberto Mosquera no realizará más cambios en el onceno respecto al equipo que jugó ante los refineros en la primera jornada.



Será la tercera vez que se enfrenten estos dos equipos en Santa Cruz. Royal Pari ganó la primera vez por 1-0 y en el último encuentro vencieron los aurinegros por 2-1.









