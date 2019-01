Aurora ganó el último choque ante el Toro







26/01/2019 - 06:36:38

Opinión.- Aurora llegará al cotejo de mañana (17:15) con números favorables en sus últimos cuatro cotejos ante Sport Boys de Warnes. Desde que retornó al seno de la División Profesional, el Celeste suma dos triunfos un empate y una derrota. La última victoria ante el Toro fue el 10 de noviembre de 2018 por 4-2, en el Félix Capriles.



El Equipo del Pueblo volvió a Primera División el pasado año y desde entonces se ha medido con el elenco cruceño en cuatro ocasiones. La primera fue el 7 de febrero de 2018, en el estadio de Sacaba, con un empate de 2-2, por la fecha 3 del Apertura. Para el local marcaron Amílcar Sánchez y Edwin Alpire.



El segundo enfrentamiento fue por la vuelta del primer campeonato del año pasado (jornada 10), que se disputó el 2 de abril, con triunfo en condición de visitante del Celeste (1-2). Los tantos para el valluno los anotaron Sergio Moruno y Sánchez.



Ya por el Campeonato Clausura, el Equipo del Pueblo se midió con el Toro el 13 de agosto, en Warnes, con triunfo para los locales por 2-0, por la fecha 6.



El último enfrentamiento entre ambos cuadros fue el 10 de noviembre, por la jornada 19 del pasado torneo, con victoria para el elenco qhochala, por 4-2.



En aquel partido, el Celeste ganaba por 3-0 (con goles de Sánchez, Moruno y Vladimir Castellón), pero estuvo cerca de hacerse empatar, pues el Toro se puso 3-2, con goles de Maximiliano Pereira y Sebastián Prost. Sin embargo, Castellón selló el triunfo de 4-2 con su segundo gol sobre el final del partido.



De aquel once que enfrentó al elenco oriental, solamente hay cinco confirmados que estarán mañana: César Lamanna, René Barbosa, Mario Parrado, Caleb Cardozo y Sánchez.



Ellos más los nuevos que estarán este domingo esperan debutar en el Capriles con un triunfo ante su hinchada.



El entrenador Marcos Ferrufino sigue sin definir quién será el jugador Sub 20 para el compromiso, aunque toma la delantera el valluno Darío Torrico ante el tarijeño Santiago Arce.



El martes colocó en el once a Torrico, el miércoles y jueves al chapaco Arce, y ayer a ambos, aunque más tiempo al qhochala.



Asimismo, Ferrufino hizo retornar al once al cochabambino Caleb Cardozo, quien fue reemplazado en la sesión del miércoles y jueves por Adriel Fernández.



De no ocurrir problemas de última hora, Aurora formará con Juan Carlos Robles en el arco; Luis René Barbosa, José Fleitas y Douglas Ferrufino en la defensa; Torrico; Caleb Cardozo, Mario Parrado, Amílcar Sánchez y Diogo Kachuba en el medio; César Lamanna y Marcelo Bergese en el ataque.