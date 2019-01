De la forma menos esperada, Victoria se unirá a la gira de las Spice Girls







25/01/2019 - 20:45:36

Quien.- Puede que la ahora diseñadora Victoria Beckham se haya negado a unirse a sus antiguas compañeras de las Spice Girls de cara a la minigira de seis conciertos que estas emprenderán a partir de la próxima primavera, pero lo cierto es que la antigua cantante no ha dudado en aprovechar su última intervención televisiva para reivindicar el legado de la banda y, sobre todo, dejar claro el orgullo que siente al haber formado parte de ella.



Tanto es así, que a su paso por el programa matutino "Good Morning America", Victoria dejó clara su intención de asistir a alguno de los conciertos que ofrecerán sus amigas en el Reino Unido y de llevarse consigo a sus hijos para que estos puedan disfrutar igualmente del amplio catálogo de temas del ahora cuarteto femenino.





"Siempre seré una Spice Girl... Estoy muy orgullosa de ellas y estoy segura de que nos van a brindar el mejor espectáculo. Estoy deseando verlas en acción y mis hijos vendrán conmigo. Ahora tengo mi propio negocio y simplemente no he podido unirme al proyecto, pero les deseo toda la suerte del mundo y les transmitiré todo mi amor. Yo estaré con ellas en espíritu", ha asegurado Victoria en su entrevista al espacio televisivo.



La última vez que fue preguntada por su negativa a retomar su faceta de estrella del pop, la británica dejó meridianamente claro que no le había resultado "difícil" descartarse de cara a la esperada reunión musical al entender que ha de dedicarse "en cuerpo y alma" a su verdadera vocación, la cual va exclusivamente ligada estos días a su exitosa trayectoria en el mundo de la moda.



"Para nada. Lo que hago a día de hoy es mi pasión y un trabajo a tiempo completo. Pero estoy muy entusiasmada por lo que se traen entre manos y tengo ganas de verlas actuar. Evidentemente, cuando las vea juntas en el escenario, una parte de mí se va a sentir algo desplazada. Después de todo, soy una Spice Girl y siempre lo seré", explicaba a finales del año pasado.