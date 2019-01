El experimento que revela cómo tu iPhone analiza tus fotos







25/01/2019 - 20:29:05

BBC.- ¿Cuántas fotos acumulas en tu celular? ¿Decenas? ¿Cientos? ¿Miles?



Es fácil perder la cuenta con la cantidad de fotos y videos que tomamos o nos comparten a través de WhatsApp, Facebook, Instagram y otras aplicaciones.



Muchas veces, esas imágenes quedan almacenadas en el celular de manera indefinida... Hasta que un día recuerdas aquellas vacaciones de hace dos veranos y quieres mirar una foto.





Es entonces cuando la tecnología que incorporó recientemente Apple (con iOS 12) en sus celulares se vuelve más interesante que nunca.





"Todas las fotos que tomas con tu iPhone y iPad tienen su lugar en Fotos para iOS. Y ahora podrás buscar, editar y compartirlas de manera más inteligente y personal, gracias a las nuevas funcionalidades que iOS tiene para ti", explicó Apple en su sitio web.





Se trata de una herramienta que usa la inteligencia artificial para analizar y clasificar tus fotos por categorías, en base a palabras clave, geolocalización y orden cronológico.



Pero muchos usuarios de iPhone ni siquiera saben que existe, pese a que se activó en septiembre de 2018.



Es muy sencillo comprobarlo. Tan solo debes abrir tu galería de fotos y hacer clic en la lupa que aparece abajo a la derecha, donde pone "Buscar".

Momentos y categorías



A continuación, verás una barra en la que puedes escribir los conceptos que quieres buscar. Haz la prueba. Te sorprenderá lo que puedes encontrar según la palabra que introduzcas. Todas sus fotos se encuentran integradas en una o varias categorías. Prueba con nombres lugares, muebles u objetos.







Esa tecnología funciona gracias al aprendizaje automático y te permite combinar palabras clave para encontrar una foto en concreto que tengas en mente.



También hay una sección de "Momentos" con diferentes categorías. Por ejemplo: "hace un año", "invierno", "viajes", "cenas", "bodas", "conciertos", etcétera. Todo depende de tu contenido.



Ese apartado es similar al de "Categorías". Son las etiquetas que más predominan en tus fotos: "playas", "animales", "montañas", "bares"... ¿cuáles son las tuyas?

Personas y lugares



Por supuesto, tu iPhone también analiza los rostros de quienes aparecen en tus fotos. Y sí, sabe quién eres tú. En la sección "Personas" seguramente estés tú liderando la lista y después tu familia y amigos (o, al menos, los que estén en tu galería).





Esas personas, a su vez, están ordenadas por "Grupos". Por lo tanto, tu teléfono deduce que si una persona aparece a solas contigo en muchas fotos, probablemente tengas una relación especial con ella, así que crea un grupo para los dos. Lo mismo si a menudo apareces con dos o tres personas, que tal vez sea tu grupo de amigas o tu familia.



Pero además de saber quién eres tú, quiénes son tus amigos y qué objetos aparecen en tus fotos, tu celular sabe dónde estás (y dónde has estado). Si no lo crees, mira la sección "Lugares" de tu galería de fotos. Están ordenados por lugares cronológicos.





"Con la tecnología inteligente de reconocimiento facial y la geolocalización, te será muy fácil encontrar esas fotos que estás buscando, ya que analizan con quién estabas y dónde estabas cuando las tomaste", dice Apple.



Recuerdos



Tu iPhone organiza también tus recuerdos.



Hay una sección que Apple ha llamado "Para ti", que define como "un apartado especial para tus fotos favoritas".





"Además, recibirás sugerencias inteligentes con los efectos que podrían mejorar algunas de tus fotos", dice la compañía.



Finalmente, otra funcionalidad especial llamada "Recuerdos" que sirve para "refrescar tu memoria fotográfica" y clasificar las imágenes para mostrártelas en "colecciones imperdibles".



La idea es que tener muchas fotos no suponga un problema para que sigas tomando más... e, inevitablemente, contándole más a Apple sobre tu vida en cada una de ellas.



La compañía californiana también dedica unas palabras a quienes puedan estar preocupados por la cuestión de la privacidad: "Tus fotos son tuyas y de nadie más", asegura.