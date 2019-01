WhatsApp, Messenger e Instagram: cómo te va a afectar la decisión de Facebook de unir sus plataformas







BBC.- No es que vaya a haber una sola app para todo, pero Facebook está en proceso de integrar sus servicios de mensajería en WhatsApp, Instagram y Messenger.



Si bien las tres aplicaciones seguirán siendo independientes, a un nivel mucho más profundo estarán vinculadas para que los mensajes puedan viajar entre los diferentes servicios.



Facebook dijo a la BBC que estaba comenzando un "largo proceso" de adaptación.



Los planes de la firma tecnológica fueron reportados primero por el diario estadounidense The New York Times y se cree que es un proyecto personal del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.



El proyecto implica una comunicación entre usuarios de las distintas plataformas en la cual, por ejemplo, un usuario de Instagram podrá comunicarse directamente con alguien que solo tenga WhatsApp.



El concepto funcionaría de igual manera con Facebook Messenger.





Enviar mensajes entre estas plataformas, todas pertenecientes a Facebook, actualmente no es posible ya que las aplicaciones no tienen un núcleo común.



El trabajo para fusionar los tres servicios ya comenzó, informó The New York Times, y se espera que se complete para fines de 2019 o principios del próximo año.

Datos compartidos



Zuckerberg está impulsando el plan de integración para hacer que sus tres servicios sean más funcionales y aumentar la cantidad de tiempo que la gente pasa en ellos.



Al unir a todos sus usuarios en un grupo masivo, Facebook podría competir con los servicios de mensajería de Google y el iMessage de Apple, sugirió Makena Kelly, del sitio The Verge.



"Queremos crear las mejores experiencias de mensajería que podamos y las personas quieren que la mensajería sea rápida, simple, confiable y privada", dijo Facebook en un comunicado.



"Estamos trabajando para hacer que nuestros productos de mensajería estén más encriptadosy exploramos vías para que sea más fácil llegar a amigos y familiares a través de las redes", agregó.





La vinculación de los tres sistemas marca un cambio significativo en los servicios de Facebook, que había permitido que Instagram y WhatsApp operaran de forma independiente.



El plan de Zuckerberg para conectar la mensajería de las tres plataformas había provocado "conflictos internos", según The New York Times.



Fue parte de la razón por la que los fundadores de Instagram y WhatsApp renunciaron a sus puestos el año pasado.



La decisión también se produce cuando Facebook enfrenta múltiples investigaciones y críticas sobre la forma en que ha manejado y protegido los datos de los usuarios.



La vinculación integral de los datos puede llevar a que los reguladores del gobierno vuelvan a analizar sus prácticas de manejo de datos.



El Comisionado de Información de Reino Unido ya ha realizado investigaciones sobre la cantidad de datos que se comparten entre WhatsApp y Facebook.