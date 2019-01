Cuentas congeladas: Régimen de Nicolás Maduro intentó retirar USD 1.200 millones en oro y el Banco de Inglaterra se lo negó







25/01/2019 - 18:41:57

Infobae.- El régimen de Nicolás Maduro intentó realizar un millonario retiro en oro del Bank of England pero su solicitud fue negada por la entidad, luego de que el Reino Unido desconociera al líder chavista como mandatario de Venezuela.



Según informó la agencia Bloomberg, funcionarios del Banco Central venezolano solicitaron una extracción de oro por un valor de USD 1.200 millones, que es parte de los USD 8.000 millones que Venezuela tiene en reservas en el exterior.



Sin embargo, el acceso a los fondos fue bloqueado. Sobre la decisión del Bank of England también pesó los pedidos realizados por funcionarios estadounidenses, entre los que se destaca el asesor de Seguridad Nacional, el "halcón" John Bolton, agregó Bloomberg.



De esta forma, Washington y Londres continúan su presión sobre Nicolás Maduro, a quien buscan dejar sin fondos necesarios para continuar su tempestuosa gestión y barajan la posibilidad de acreditar las cuentas a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en el marco de su reconocimiento como mandatario.



El portal económico también informó que funcionarios venezolanos recibieron la orden de desistir en sus intentos para realizar la extracción, al no recibir respuesta de los ejecutivos del banco británico, quienes aducen cumplir las normas de la institución.



Estados Unidos no ha descartado que entre las medidas de presión se ejecuten sanciones a las exportaciones de petróleo. Washington advirtió que no permitirá que Maduro "siga saqueando los bienes del pueblo y el Estado venezolanos, sea cual sea ese bien, oro, petróleo o lo que sea".