Maduro: Debemos prepararnos cada vez más para la defensa de Venezuela







25/01/2019 - 18:36:50

RT.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ofreció este viernes una rueda de prensa a medios internacionales sobre la situación política en Venezuela, luego que el pasado miércoles, el diputado opositor de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó se autoproclamara como "presidente encargado" del país suramericano.



"Estamos viviendo un momento estelar por la lucha de la soberanía, independencia y la existencia de Venezuela como República", dijo el mandatario al comenzar su intervención.



"O son ellos y el neoliberalismo, o somos nosotros con nuestra existencia republicana", mencionó el mandatario, al ratificar su denuncia de un "golpe de Estado en marcha".



"Golpe mediático"



Maduro señaló que también se trata de un "golpe mediático": "Hay que ver la cantidad de información que está rodando en el mundo. Una campaña de desinformación, manipulación".



El mandatario dijo que los medios internacionales solo transmiten las imágenes y videos "que ellos quieren que vean" y "las fuerzas chavistas y bolivarianas son invisibles".



Sin embargo, señaló que "se está levantando en el mundo y en los EE.UU. una ola de rechazo e indignación al golpe de Estado que se pretende en Venezuela".



El presidente venezolano también apuntó contra EE.UU. y España, a quienes acusa de haber intercedido a favor del golpe de Estado de 2002 y hoy repiten un guión "con retoques decadentes".



"Es desesperada toda la suerte de amenazas, declaraciones, presiones que desde Washington se han hecho para empujar a la derecha venezolana a una aventura, a lo que es un paso en falso", dijo Maduro en referencia a la autoproclamación de Guaidó.



Defensa de Venezuela



"Debemos prepararnos cada vez más para la defensa de Venezuela en cualquier escenario", afirmó el mandatario al señalar que Venezuela cuenta con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "del más alto nivel profesional del mundo para defender la soberanía, la independencia y la Constitución".



En este sentido, añadió que a Venezuela están "dispuestos a defenderla hasta más allá de esta vida".



Por otro lado, Maduro informó que del 10 al 15 de febrero, como homenaje a los 200 años del discurso de Angostura, habrá ejercicios militares en el país donde podrán "probar que está todo a punto".

Venezuela en el Consejo de Seguridad



Mientras tanto, según el presidente, Venezuela se defenderá ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la reunión que se celebrará este sábado, en la sede del organismo en Nueva York, EE.UU.



Al respecto, señaló que en la cita estará presente el canciller venezolano, Jorge Arreaza, a quien "le querían negar la visa" para viajar. "Que te metan preso en Nueva York, pero tú llegas a la ONU a defender a Venezuela", le habría ordenado Maduro al ministro, a quien finalmente le otorgaron el visado.



Esta reunión fue solicitada por el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, a quien Maduro le agradeció, catalogando el gesto como "un regalo", porque le permite a Venezuela llevar su "verdad y la verdad sobre los golpes de Estado".



El mandatario indicó que Caracas se defenderá en ese organismo todas las veces que sea necesario: "Cuidado si me aparezco yo en Nueva York a llevar la verdad de Venezuela".



Relaciones con EE.UU. y otros países



"Se ha querido vender de nosotros una imagen de antiestadounidense", señaló Maduro, y añadió: "Yo no soy antiestadounidense, yo soy antiimperialista, que es distinto […] el tema de los imperios tiene que acabarse".



"El pueblo de EE.UU. es un pueblo afable, amable", enfatizó. Además, indicó que Venezuela no ha roto relaciones con EE.UU., sino "con el Gobierno de Donald Trump"; así que —aclaró— el país suramericano seguirá vendiendo "el petróleo que nos demanden de allá" y creciendo en inversión petrolera con capitales estadounidenses.



Sobre las relaciones de Venezuela con los países que, al igual que Trump, reconocieron a Guaidó como "presidente encargado", dijo que Caracas se ha centrado "en el dueño del circo", es decir, en EE.UU. como promotor del "golpe de Estado" en Venezuela.



Sin embargo, manifestó que se "está revisando en la Cancillería" la relación con todos esos otros países, a los que denominó "gobiernos satélites", y "en su momento se dará la respuesta diplomática debida".

Respuesta a España



El mandatario venezolano calificó de "insolente" la declaración del canciller español, Josep Borrell, quien exigió que Venezuela convoque a elecciones en un "plazo temporal".



"No tienen moral para imponerle lecciones a Venezuela, parecen repetir el guión de José María Aznar en 2002", cuando apoyó el golpe de Estado contra el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.



"Nos plantamos frente a España, como siempre nos hemos plantado, ante su racismo, ante su discriminación", enfatizó el dignatario e invitó al Gobierno español a abandonar Caracas si así lo desean: "A nosotros nadie nos amenaza, si quieren irse de Venezuela que se vayan, no nos calamos chantajes de nadie ¡Venezuela se respeta!".



Gobierno legítimo versus la autoproclamación de Guaidó



Durante la rueda de prensa, el mandatario, una vez más, relató cómo llegó a ser reelecto para un nuevo mandato presidencial. Indicó que se presentó a los comicios del año pasado y ganó con gran ventaja a su más cercano competidor, Henry Falcón.



Luego, señaló que se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no ante la Asamblea Nacional (AN) "porque están en desacato".



"Todos esos pasos se cumplieron y luego el Gobierno de EE.UU., jugando adelantado, declaró que no reconocía ninguna elección en Venezuela".



Señaló, sobre la autoproclamación de Guaidó, que este la hizo invocando el artículo 233 de la Constitución venezolana, sobre las causales de ausencia de la Presidencia de Venezuela, algo que ha sido repetido en la prensa extranjera.



Al respecto, reiteró que "no existe ninguna de las causales" para declarar vacante la Presidencia, que son: la muerte, renuncia, la destitución decretada por sentencia del TSJ o la incapacidad física o mental.



Canales de comunicación abiertos con la oposición



Maduro se mostró abierto al diálogo. En este sentido, señaló que "con la oposición siempre ha habido y hay canales de comunicación, promovidos por nosotros […] en todas las circunstancias".



Sobre Guaidó, dijo que sostuvo encuentros con el funcionario venezolano Freddy Bernal, coordinador Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a principios de enero; y luego, el pasado martes, con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.



"Él le juró a Diosdado que no se iba a juramentar", informó el mandatario venezolano.



Pese a no haber cumplido con esa promesa, Maduro manifestó que, de su parte, sigue "comprometido con el diálogo nacional". "Si tengo que ir a encontrarme con este muchacho [...] voy", dijo el presidente, añadiendo que él cree en "la paz, en la democracia, en la palabra, en la verdad".



"No es la violencia, no es el intervencionismo, no es la guerra el camino para dirimir los conflictos", enfatizó.



Actos vandálicos en Venezuela



El mandatario denunció que la noche del 23 de enero "hubo actos vandálicos", por personas "pagadas con dólares" por los mismos actores que han puesto en marcha el golpe de Estado.



Así, confirmó que "un motorizado fue quemado vivo", en el estado andino de Mérida, al suroccidente del país. "Hay detenidos por todos estos casos. Hay presos y van a ser juzgados", añadió.



"El camino de Venezuela no puede ser la guarimba, a Venezuela no lo va a gobernar delincuentes ni malandros, con los cuerpos de seguridad vamos a garantizar la paz del país", mencionó.