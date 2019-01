Trump suspende el cierre del Gobierno sin conseguir fondos para el muro con México







25/01/2019 - 18:28:45

RT.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado este viernes un acuerdo temporal para poner fin al cierre del Gobierno de EE.UU. El acuerdo permitirá reabrir el Gobierno hasta el próximo 15 de febrero mientras continúan las negociaciones sobre el financiamiento del muro en la frontera con México demandado por Trump.



Después del anuncio del mandatario, el Senado firmó un proyecto de ley para abrir el Gobierno durante tres semanas. Durante su discurso, el presidente declaró que se asegurará de que "todos los empleados reciban su pago retroactivo lo antes posible".



El anuncio de Trump llega un día después de que el Senado rechazara su propuesta de reabrir el Gobierno con fondos para el muro fronterizo a cambio de protección legal temporal para algunos inmigrantes indocumentados.



El inquilino de la Casa Blanca expresó su optimismo de que el acuerdo final incluiría fondos para su prometido muro fronterizo, que, según aseguró, "no debería ser controvertido".



"Después de 36 días de entusiastas debates y diálogos, he visto y escuchado a suficientes demócratas y republicanos que están dispuestos a dejar de lado el partidismo, creo, y a poner en primer lugar la seguridad del pueblo estadounidense", manifestó Trump.

"Tengo una alternativa muy poderosa"



Por otro lado, el presidente norteamericano insinuó que si el Congreso no logra aprobar una ley que financie su muro fronterizo a mediados del mes próximo, se verá obligado a declarar una emergencia nacional en la frontera.



"Tengo una alternativa muy poderosa, pero no quería usarla en este momento", apuntó Trump en su discurso. "Con suerte, será innecesario", añadió.



En otro momento, repitió la misma idea, al asegurar que su país no tiene "más remedio que construir un muro poderoso o una barrera de acero". "Si no recibimos un trato justo del Congreso, el Gobierno cerrará nuevamente el 15 de febrero o usaré los poderes que me otorgan las leyes y la Constitución de los Estados Unidos para hacer frente a esta emergencia", aseveró Trump para prometer: "Tendremos gran seguridad".



Asimismo, el mandatario insistió en que "los muros" de los que está hablando "no son medievales", sino "inteligentes", diseñados "para satisfacer las necesidades de los agentes fronterizos de primera línea".



Cómo fue el cierre



El cierre parcial del Gobierno de EE.UU., que ya se convirtió en el más largo de la historia de ese país a mediados de este mes, entró en su quinta semana el pasado 21 de enero.



Esta tercera interrupción en un solo año comenzó el pasado diciembre a raíz de los desacuerdos entre Trump y los demócratas sobre el financiamiento del muro fronterizo que el mandatario propuso construir en la frontera con México.



La Casa Blanca insistió en que el proyecto de ley de presupuesto de EE.UU. incluyera fondos por un monto de 5.700 millones de dólares para la construcción de esa infraestructura, algo que los representantes del Partido Demócrata se negaron a aceptar.