Canciller repite que fallo de la CIJ no representa un impedimento para continuar diálogo con Chile





25/01/2019 - 18:22:15

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pary, señaló el viernes, en Santa Cruz, que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya no representa un impedimento para continuar el diálogo con Chile.



"La decisión de la Corte no debe entenderse como un impedimento para que Bolivia y Chile, en un espíritu de buena vecindad, continúen con el diálogo e intercambios para abordar el enclaustramiento de Bolivia, ya que con la voluntad de ambos países se pueden llevar a cabo negociaciones significativas", dijo durante la presentación de su rendición pública de cuentas.



Pary reiteró que la CIJ invocó a ambos países a reanudar el diálogo, porque reconoció que Bolivia nació con una costa marítima y que hay un asunto pendiente entre ambas naciones.



Bolivia acudió en 2013 a la Corte de La Haya para que obligue a Chile a negociar de buena fe, pronta y formalmente, una salida plenamente soberana al Océano Pacífico.



El Tribunal de La Haya rechazó, el pasado 1 de octubre, la demanda presentada en 2013 por La Paz en la que pedía llamar a Santiago a dialogar sobre una salida al mar para Bolivia.



Sin embargo, la CIJ reconoció que Bolivia nació a la vida soberana con una salida al mar e instó a Chile a dialogar.