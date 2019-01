Fiscalía emite dos requerimientos para investigar denuncia contra ex Defensor del Pueblo





25/01/2019 - 18:17:45

La Paz, (ABI).- La Fiscalía de La Paz emitió dos requerimientos para obtener más pruebas durante la etapa preliminar de la investigación de la denuncia por violencia familiar interpuesta por Kary Arias, esposa del ex Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, informó el viernes la fiscal a cargo del caso, Evelyn Calderón.



"A tiempo de recepcionar la denuncia se emitieron los requerimientos fiscales para poder obtener mayores elementos en el caso, uno de ellos a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), para que realice la valoración psicológica de la presunta víctima", dijo.



El segundo requerimiento, según Calderón, es para el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), solicitando una copia del certificado forense que la esposa de Tezanos Pinto tramitó en diciembre pasado, para constatar si hubo agresión física.



"Un elemento importante es conocer el estado psicológico de la víctima, siendo que en la denuncia formal indica que hubiera existido violencia psicológica. Necesitamos una valoración previa para poder constatar este aspecto", señaló.



Calderón agregó que aún no se tiene fecha ni hora para convocar a Tezanos Pinto y recibir su declaración informativa, aunque aclaró que puede presentarse de manera voluntaria para hacerlo.