Primarias: Cada binomio tiene una boleta de sufragio







25/01/2019 - 12:55:55

Página Siete.- ¿Cómo serán las papeletas de las Primarias? Cada binomio tendrá una boleta electoral y como ningún partido político presentó más de un binomio entonces hay una sola franja en la que están los candidatos a Presidente y Vicepresidente.



Los militantes de partidos políticos, que son los únicos habilitados para votar, deben acudir al recinto electoral, acercarse a una mesa con su cédula de identidad (vigente o válida hasta el 27 de enero de 2018), después el secretario verificará la lista índice y el votante recibirá la boleta de sufragio y en un recinto privado marcará su opción de voto y luego depositará su papeleta doblada. Después colocará su huella dactilar en la lista índice y recogerá su carnet de identidad.



En este proceso electoral no habrán certificados de sufragios porque el voto no es obligatorio y no existe sanción por no hacerlo, según el Tribunal Electoral.



Para este proceso, el tribunal habilitó a cerca de dos millones de electoras y electores para acudir a las 7.837 mesas de sufragio que se dispusieron en 3.751 recintos electorales.



¿Cómo votar?



Horario Las mesas funcionarán durante 8 horas y se cerrarán cuando la última persona de la fila haya votado.

Control Los militantes de partidos, únicos habilitados para votar en las elecciones, deben llevar su carnet de identidad para sufragar.