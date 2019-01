Piñera a Bachelet: Ya no es suficiente manifestar preocupación por Venezuela





25/01/2019 - 12:52:33

La Tercera.- El Presidente Sebastián Piñera respondió en esta jornada a los dichos de la exmandataria y Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michele Bachelet, respecto a la situación que se vive en Venezuela. Ayer Bachelet afirmó consultada por la crisis que se vive en dicho país que “temo muchísimo que pueda salirse de control”.



Al respecto, el Presidente indicó que “yo creo que todos estamos preocupados, lo estamos hace años, décadas. Y todos queremos una solución pacífica y democrática para Venezuela”.



Agregó, eso sí, que “a esta altura, a mi juicio, sostener eso, ya no es suficiente. Por eso grupo de países de Lima hemos decidido tomar un paso adicional, que son los que hemos dado a conocer, reconocer al Gobierno de Juan Guaidó y no reconocer al Gobierno de Maduro”.

El Mandatario sostuvo, además, que “yo pienso que si uno quiere velar por la paz, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, por evitar tragedias, lo mejor que podemos hacer no es seguir apoyando a un gobierno dictatorial, sino que buscar con toda nuestras fuerzas, dentro del derecho internacional, apoyar el restablecimiento de la democracia”.