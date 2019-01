Trabajo en redes no pasa por más inversión sino por una reflexión sobre el contenido: Canelas





25/01/2019 - 12:37:58

La Paz, (ABI).- El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, aseguró la noche del jueves que hace falta una reflexión sobre el contenido que se difunde por las redes sociales, más allá de incrementar la inversión económica o acrecentar el personal que maneja esa plataforma virtual.



"Creo que no es una cuestión de alcance ni de ponerle más dinero, ni siquiera de ponerle más número de gente; creo que lo que nos falta es una reflexión más oportuna sobre el contenido, sobre qué queremos contar", explicó a la red televisiva Cadena A.



Canelas respondió de esa manera a la pregunta de si reforzará o no la Dirección de Redes Sociales que depende de su despacho.



Dijo que en las redes sociales de lo que se trata es de comunicar y eso se puede conseguir con cinco o tres personas.



"Cuando nosotros apelamos a la nacionalización, a la estabilidad y al crecimiento, cosas que son patrimonio y que han hecho lo que Bolivia es hoy, yo dudo si a ese chico que le preocupa el empleo, la educación y la vivienda, yo dudo, si, aunque tengamos 200 guerreros digitales, tú le llegas. Yo creo que con cinco que le hablen de: vamos a trabajar para que tu esperanza en la universidad se concrete en un buen empleo, yo creo que, con cinco, con tres tú logras comunicar", justificó.



El nuevo Ministro de Comunicación consideró que las redes sociales se han convertido en el "nuevo escenario", donde la gente expresa su opinión, aunque no siempre sobre la base de la verdad.



En 2016, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 2731 por el cual creó la Dirección General de Redes Sociales, cuya principal tarea es la "difusión, consulta e interacción" del Gobierno con las cibercomunidades.