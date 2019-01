Lionel Messi pide que continúe la búsqueda de Emiliano Sala







25/01/2019 - 11:53:47

RT.- Los equipos de rescate anunciaron este jueves que decidieron dar por terminada la búsqueda de la avioneta en la que viajaba Emiliano Sala, reciente incorporación del club Cardiff galés (Reino Unido). A partir de ese momento, muchos fueron los pedidos para que las tareas continuaran y Lionel Messi se sumó a ese reclamo.



En su cuenta de Instagram, el crack argentino del Barcelona pidió que "por favor" no se detenga la tarea de los rescatistas. "Mientras haya posibilidades, un hilo de esperanzas, les pedimos por favor #NoDejenDeBuscar a Emiliano. Toda mi fuerza y apoyo a sus familiares y amigos", escribió, junto a la etiqueta #PrayForSala (#RecenPorSala), acompañando una foto del exjugador del Nantes francés.



#PrayForSala el mensaje de Lionel Messi en su Instagram oficial. Mientras haya esperanzas hay que seguir buscando. Buena movida de algunos jugadores. pic.twitter.com/zckTwGzRye— Diego Cánepa (@DieCanepa) 25 de enero de 2019



De esta manera, el delantero argentino del club español se sumó al pedido de varios futbolistas que reclamaron que continúe la búsqueda del avión que desapareció de los radares mientras atravesaba el canal de la Mancha rumbo a Gales, tras haber partido de Nantes.



Más mensajes



Gonzalo Higuaín, reciente refuerzo del Chelsea inglés, fue otro de los futbolistas argentinos que pidió la continuidad de la búsqueda del avión "hasta las últimas consecuencias".



TODOS JUNTOS. #PrayForSala#NoDejenDeBuscarpic.twitter.com/FSy0WgAP6p— VarskySports (@VarskySports) 24 de enero de 2019



También mostró su apoyo el jugador francés del Sevilla (España) Wissam Ben Yedder, quien definió a Sala como su "hermano".



No los hay más grandes #PrayForSala 🙏 pic.twitter.com/ZZTBJA20TH— Ben Yeddios (@millansfc) 23 de enero de 2019



La selección sub 20 de Argentina, que disputa el torneo Sudamericano en Chile, también pidió que continúe la búsqueda.



FUERZA EMILIANO!!!#NoDejenDeBuscar#PrayForSalapic.twitter.com/eVGKoHgL1B— fabian lovato (@famalovato) 25 de enero de 2019



La desaparición de la avioneta Piper Malibu ocurrió el lunes pasado, cuando Sala atravesaba el canal de la Mancha rumbo a la ciudad de su nuevo club, el Cardiff, que pagó unos 17 millones de euros por su fichaje, el más caro de la historia de la institución.



En el Nantes jugó entre 2015 y 2019 y convirtió 48 goles.