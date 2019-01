Todos los partidos a jugarse en la Copa América Brasil 2019







25/01/2019 - 11:51:21

Los grupos de la Copa América 2019, que se celebrará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio, han sido sorteados en Río de Janeiro esta jornada.



El torneo de selecciones nacionales de fútbol, que es el más antiguo del planeta, cuenta con tres cabezas de serie: Brasil, Uruguay y Argentina.



Los partidos se jugarán en seis estadios de cinco ciudades brasileñas: el Maracaná de Río de Janeiro, el Mineirão de Belo Horizonte, el Arena do Gremio de Porto Alegre, el Arena Fonte Nova de Salvador y el Morumbi y el Arena Corinthians, ambos en São Paulo.



Partidos



Grupo A



14 de junio, 21:30 – Brasil vs. Bolivia, estadio Morumbi (San Paolo)

15 de junio, 16:00 – Venezuela vs. Perú, Arena do Gremio, (Porto Alegre)

18 de junio, 18:30 – Bolivia vs. Perú, estadio Maracaná (Río de Janeiro)

18 de junio, 21:30 – Brasil vs. Venezuela, Arena Fonte Nova (Salvador)

22 de junio, 16:00 – Perú vs. Brasil, Arena Corinthians (São Paulo)

22 de junio, 16:00 – Bolivia vs. Venezuela, estadio Mineirao (Belo Horizonte)



Grupo B



15 de junio, 19:00 – Argentina vs. Colombia, Arena Fonte Nova

16 de junio, 16:00 – Paraguay vs. Catar, estadio Maracaná

19 de junio, 18:30 – Colombia vs. Catar, estadio Morumbi

19 de junio, 21:30 – Argentina vs. Paraguay, Estadio Mineirao

23 de junio, 16:00 – Catar vs. Argentina, Arena do Gremio

23 de junio, 16:00 – Colombia vs. Paraguay, Arena Fonte Nova



Grupo C



16 de junio, 19:00 – Uruguay vs. Ecuador, estadio Mineirão

17 de junio, 20:00 – Japón vs. Chile, Estadio Morumbi

20 de junio, 20:00 – Uruguay vs. Japón, Arena do Gremio

21 de junio, 20:00 – Ecuador vs. Chile, Arena Fonte Nova

24 de junio, 20:00 – Chile vs. Uruguay, Estadio Maracaná

24 de junio, 20:00 – Ecuador vs. Japón, estadio Mineirão