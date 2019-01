Expresidente de El Salvador no acepta pagar $us 260 millones al Estado por delitos de corrupción y lavado





25/01/2019 - 10:59:12

EL Salvador.- La Cámara Segunda de lo Penal admitió el recurso de apelación que presentó la defensa del expresidente Elías Antonio Saca González por no estar de acuerdo con el monto de 260 millones de dólares de responsabilidad civil, luego de haber sido condenado por delitos de corrupción y lavado de dinero.



En agosto pasado, Saca confesó ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador haber sustraído de manera ilegal y lavado los 301 millones de dólares durante su gestión presidencial.



La confesión judicial de los delitos de corrupción le permitió que el referido tribunal lo condenara a 10 años de prisión, de los cuales ya cumplió dos. Además, lo condenó a pagarle 260 millones de dólares al Estado como responsabilidad civil.



La defensa de Saca dijo en esa oportunidad que no estaban de acuerdo con la sentencia económica y que apelarían al fallo.



Desde ahí se administraba la relación del Ejecutivo con los diferentes partidos e incluso se conspiraba para derribar rivales políticos.



Tras admitir el recurso de la defensa, la Cámara recibió el miércoles pasado, el expediente judicial contra Saca, cuatro de sus exfuncionarios y tres exempleados de Casa Presidencial. Todos fueron condenados por lavado de dinero y delitos relacionados a la corrupción.



El referido tribunal tiene 30 días hábiles para resolver la apelación presentada por la defensa de Saca.



De entre los otros condenados, Élmer Charlaix deberá devolver $15 millones, a Julio Rank le impuso $8 millones; a Francisco Arteaga $7 millones; a Jorge Herrera $3 millones; a Pablo Gómez $5 millones, y César Funes $886 mil.