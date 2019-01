La embajada de EE.UU. en Venezuela recomienda a sus connacionales que abandonen el país







25/01/2019 - 10:47:16

RT.- La embajada de EE.UU. en Venezuela recomendó, mediante un comunicado, a sus connacionales que abandonen el país.



En el texto, piden a los ciudadanos estadounidenses que consideren "la posibilidad de salir mientras haya vuelos comerciales disponibles".



#Venezuela Security Alert: On January 24 the State Department ordered non-emergency US govt employees depart Venezuela. US citizens residing or traveling in Venezuela should strongly consider departing. Commercial flights remain available. Full alert -> https://t.co/COOx1GpOCwpic.twitter.com/NcTjWWDycD— acsvenezuela (@acsvenezuela) 25 de enero de 2019



Si algún estadounidense decide quedarse en Venezuela, le recomiendan que se asegure "de tener los suministros adecuados para refugiarse en su lugar" de residencia; además, le aconsejan monitorear "los medios locales" para estar actualizados sobre los acontecimientos en el país.



"El gobierno de los EE.UU. tiene una capacidad limitada para proporcionar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela", dice el comunicado.



La recomendación de salida del país suramericano viene luego de que Washington ordenara a parte de su personal diplomático abandonar Caracas, por razones de seguridad; aunque, la Casa Blanca dijo que su embajada permanecerá abierta.



Esta semana, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas y políticas con Washington y dio un plazo de 72 horas, que vencen el domingo, para que los representantes estadounidenses en Caracas abandonen el país.



La expulsión de los diplomáticos se dio luego que el Gobierno de Donald Trump reconociera la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como "presidente encargado" del país suramericano.