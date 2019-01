Asesor de Trump: Maduro es un estorbo hacia la democracia en Venezuela







25/01/2019 - 10:44:45

VOA.- Estados Unidos reconoció, el miércoles, a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero también está buscando una salida democrática con el gobierno de Nicolás Maduro.



No obstante, si el mandatario no acepta una transición, el país podría enfrentar sanciones, todas las "opciones están sobre la mesa", aseguró Mauricio Claver-Carone, director principal de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y asesor presidencial del gobierno estadounidense, en entrevista con la Voz de América​.



"Nosotros reconocemos a Juan Guaidó como presidente legítimo (…) No reconocemos las acciones de Nicolás Maduro (...) Ahora mismo, básicamente Nicolás Maduro es un estorbo hacia la democracia en Venezuela”, afirmó.



Aunque el primer paso es buscar una transición democrática, desde la administración de Donald Trump se ha hablado de dejar la puerta abierta a posibles sanciones contra Venezuela. Estas podrían afectar incluso el sector económico.



"Incluye el sector petrolero, el sector del oro, incluye prácticamente todas las transacciones. Ahora, que ya automáticamente va a pasar... Las transacciones que ocurran actualmente entre Venezuela y Estados Unidos, y entidades soberanas del gobierno de Venezuela, si no están aprobadas o bajo el control de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, obviamente Estados Unidos no las va a reconocer".



También manifestó que se sienten optimistas de que no se llegue a acudir a la violencia y la intransigencia; sin embargo, afirmó que "obviamente hay opciones de reacción", pero que por ahora no se pueden hacer hipótesis sobre una acción militar.



"El presidente de Estados Unidos… él mismo dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Si hemos aprendido algo es que el presidente, cuando dice algo, básicamente cumple sus promesas. No vamos a entrar en hipótesis, pero todas esas opciones están sobre la mesa", indicó el funcionario de la Casa Blanca.



Transición democrática



Por ahora, dijo Mauricio Claver-Carone, están esperando que Guaidó nombre sus representantes en el exterior, otorgar las respectivas credenciales y "comenzar el proceso bajo la Constitución y el artículo 233 para unas elecciones democráticas en Venezuela".



Sobre el joven político, dice que "cumple con lo más importante que es el poder constitucional. Ahora, nosotros esperamos y hacemos un llamado a las instituciones en Venezuela que acepten la transición democrática que ha existido".



El funcionario aseguró que Nicolás Maduro tiene una oportunidad "única y seria de que su legado sea aceptar una transición pacífica y buscar una salida", a pesar del "desastre económico que ha sido Venezuela" y que están "muy dispuestos" a trabajar con él y su grupo para que el país pueda entrar en un proceso de democracia, libertad y prosperidad.



En cuanto a la garantías que se le brinden al mandatario venezolano, Estados Unidos estaría dispuesto a negociar su salida, siempre y cuando no estén relacionadas con mantenerse en el poder.



Sin embargo, de momento, Maduro sigue aferrado al poder y el ente militar en Venezuela ya ha dicho que mantiene su apoyo al mandatario.



Al respecto, Mauricio Claver-Carone dijo a VOA Noticias que las fuerzas armadas venezolanas tienen la oportunidad de proteger el orden constitucional, "lo que definitivamente nunca debe ser el papel de unas fuerzas armadas es básicamente representar la voluntad de una persona, de una persona que no ha sido elegida y por encima de todo eso, él nunca debería hacer del papel de las fuerzas armadas de reprimir a su propio pueblo".



Por ello, dice, espera que acudan y protejan al orden constitucional, se acojan a la amnistía y protejan "a su comandante en jefe constitucional que es Juan Guaidó".



¿Otros enemigos?



Uno de los grandes aliados de Venezuela ha sido Rusia, quien ha manifestado la posibilidad de actuar a favor del país latinoamericano, en caso de necesitarlo.



Al respecto, el Claver-Carone dice que, de hecho, Cuba ha sido el país que más apoyo les ha brindado: "Son básicamente el centro del mecanismo de represión no legal y de los grupos paramilitares, colectivos, etc. Así que empecemos con los cubanos y la necesidad de que los cubanos cedan".



Sin embargo, enfatiza en que no se debe bajar la guardia con China y Rusia ni con cualquier país que desee apoyar a Venezuela.



Finalmente, el asesor presidencial de la Casa Blanca aseguró, a la Voz de América, que la posición de Estados Unidos no va a cambiar y, en cambio, "si Nicolás Maduro no acude a la democracia, al orden constitucional, cada día su círculo se va a cerrar más y más".



Agregó Claver-Carone, que tarde o temprano Maduro va a tener que ceder y buscar otras alternativas, "dejar el egoísmo y el absolutismo que quiere mantener en el poder. Eso va a terminar de una manera u otra; esperemos que sea de una manera pacífica, de una manera feliz y francamente le estamos ofreciendo esa oportunidad".