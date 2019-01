Activistas preparan elecciones paralelas en defensa del 21F







25/01/2019 - 07:25:46

Página Siete.- Un grupo de activistas se organizan para llevar adelante, el domingo, las denominadas “elecciones ciudadanas paralelas”. En esos comicios alternos, los ciudadanos podrán expresar su rechazo hacia las primarias y defender el voto del 21F.



“Nuestro propósito es demostrar que en las primarias nos han excluido a los ciudadanos por la Ley de Organizaciones Políticas y por el reglamento de las elecciones mismas”, afirmó Olga Flores Bedregal, una de las activistas que lidera la iniciativa.



La Ley de Organizaciones Políticas, en su artículo 29, determina que los partidos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo, convocado por el Tribunal Supremo Electoral, “con participación exclusiva de la militancia de la organización política”. Es decir que los ciudadanos que no están registrados en algún partido político no podrán sufragar en esas internas.



En ese marco, Flores Bedregal mencionó ayer que otro propósito para llevar adelante las “elecciones paralelas” es el de expresar el repudio ante la arremetida contra la democracia.



“No nos quedaremos callados ante el atropello a la democracia. Como hemos dicho, no queremos que estas elecciones consuman el delito, que consuman la negación del 21F. Frente a ello no podemos callar”, afirmó la activista.



En el caso de La Paz se habilitarán cuatro recintos para votar, los que estarán ubicados en la calle 21, en la zona de Miraflores y en el Prado y en la ciudad de El Alto.



Flores Bedregal también informó que esta es una iniciativa que se llevará adelante en Santa Cruz, Beni y Cochabamba, además de otras regiones del país.



Respecto a las papeletas de sufragio, la activista explicó que “son un referente” y que servirán para formalizar la voz del ciudadano. “La persona que quiere votar saca una fotocopia de la papeleta o la baja del internet”, informó. (Ver la boleta en la imagen adjunta).



En la papeleta de la consulta alterna para este domingo se hacen tres interrogantes a los que decidan participar: 1) ¿Acepta que el binomio inconstitucional de Evo y Álvaro participe en las próximas elecciones nacionales, a pesar de los resultados del Referéndum del 21 de febrero de 2016?; 2) ¿Está Ud. de acuerdo con las elecciones primarias del 27 de enero según la Ley de Organizaciones Políticas No. 1096, donde no participan los ciudadanos y sólo se ratifica a los binomios ya elegidos?; y 3) ¿Confía Ud. en el actual Tribunal Supremo Electoral para que administre los procesos electorales?



En el caso de Beni, quien está organizando la votación simbólica es Marcial Fabricano, histórico líder indígena de tierras bajas. “En este momento estamos tratando de reforzar la idea, porque la verdad es que no hay nada fácil en el caso de acá. No ocurre lo mismo en La Paz, Santa Cruz. Aquí es bastante fregado”, declaró anoche Fabricano.



“Este domingo es trascendental para nuestras vidas porque si callamos y no hacemos nada se quedarán en el Gobierno de por vida, a pesar del rechazo ciudadano expresado en el Referéndum del 21F de 2016 y la prohibición constitucional”, se lee en el volante que reparten quienes llevan adelante esta iniciativa.