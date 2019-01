Montaño: Con el SUS, 5 millones de personas tendrán mejor calidad de vida







Montaño dice que desde que estudiaba Medicina se preguntaba qué pasaba con los que no tenían seguro



¿Cómo asume este nuevo reto como ministra de Salud?



Con la certeza de que hay dos grandes retos en este año. El primero es permitir que la inversión en infraestructura no se paralice y se agilice. El presidente ha estado invirtiendo en la construcción de hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel. Hemos aumentado en estos 13 años un 50% la cantidad de establecimientos de salud en el país. Es una buena base para poder consolidar el SUS, el Sistema Único de Salud. Lo que espera la gente del SUS es una atención con calidad y calidez, no solo la atención a su problema de salud. Ahí hay una buena base también, cuando uno se aproxima a la salud es porque tiene algo en su ser que lo jala a ayudar a la gente.



Pareciera que a algunos se les ha dormido.



Probablemente a algunos el sistema los ha cansado, les ha ido agotando esa energía de cariño y amor por la humanidad. Lo que tenemos que hacer es reactivarla.



El mismo presidente reconoció que tiene dificultades para encontrar empresas para la construcción de hospitales, ¿cómo solucionará esto?



Este año hay posibilidades de que se entreguen seis hospitales de segundo y tercer nivel. Ya se han entregado varios, pero en realidad el plan es construir 52 y tenemos que lograr que no se paralice ninguno. La priorización de los hospitales no se decidió por simpatía política, sino que la lógica es consolidar una red de salud completa. Una red de salud es aquella que tiene una cantidad de primer nivel y hospitales de segundo y tercero a la que pueden derivar pacientes.



¿Solo el eje tenía la red completa?



La lógica del Estado durante toda la vida republicana fue centrar su atención en el eje central; el norte y el sur del país estaban abandonados. Lo que tiene que saber la gente es que entre el 60 y el 80% de las enfermedades se pueden resolver en el primer nivel, deberían resolverse.



¿Hace falta una campaña educativa para que se use el primer nivel y no se sature el tercero?



Así es, por eso, la primera publicación de las prestaciones del SUS se hace en centros de primer nivel.



En Santa Cruz han reclamado que no se atiende cáncer ni enfermedades renales.



Son enfermedades de tercer y cuarto nivel. Se puede creer que primer nivel es lo máximo, pero en Salud no, son las enfermedades menos complejas de atender, las que necesitan menor especialidad para ser atendidas.



¿Qué va a incluir el SUS?



Se van a mantener las 1.200 prestaciones en salud con sus respectivos productos, pero lo que queremos generar es que la población reduzca el gasto de su bolsillo en salud. El mayor gasto de cada familia boliviana, después de la alimentación, es en salud. Se quiere atender a cinco millones de personas que no tienen seguro. Se ha armado un paquete de prestaciones por fases y poco a poco vamos a ir ampliando la cobertura, no podemos empezar todo de golpe. Se empieza con las enfermedades más prevalentes, por las causas por las cuales la gente en Bolivia se enferma y muere más frecuentemente.



¿Con estas prestaciones se llegará al 70, 80% de enfermedades?



Así es. Dentro del SUS no es que no vamos a atender enfermedades complejas, como el cáncer, pero no todos los cánceres. La segunda causa de mortalidad en el país para mujeres es el cáncer de cuello uterino. Vamos a comenzar por ahí, desde la promoción y prevención para mujeres. No podemos irnos a atender de inicio a todos, sino a los que están generando poblaciones vulnerables muy expuestas.



¿Y las renales?



Tenemos ya el programa de enfermedades renales en todo el país.



¿Que atienden los municipios?



Sí, pero con una rectoría del ministerio y con una inversión interesante del nivel central. El Gobierno nacional está haciendo inversiones en equipos de hemodiálisis, pero quiero que esto quede claro: con el SUS atenderemos aquellos ámbitos donde la gente se está muriendo, donde se enferma por miles. Cuando nosotros hayamos logrado consolidar mecanismos más efectivos de prevención, avanzaremos.



Lo que pasa es que el cáncer genera cuadros más dramáticos.



En Bolivia, la diarrea sigue matando a miles de niños en el país, niños que podrían tener un futuro con un tratamiento de cinco dólares, mientras que un cáncer avanzado puede costarle miles de dólares al Estado. No estoy escogiendo paciente, por favor, que no se entienda eso, pero como sistema tengo la obligación de atacar las enfermedades con mayor prevalencia y que mayor mortalidad provocan.



¿También habrá que crear ítems, cuántos se necesitan?



Este año crearemos 8.000 ítems



¿El 50% de los que crearon en 13 años?



Exactamente. Para nosotros también es importante cómo se distribuyen y le garantizo que no se van a distribuir por afinidades políticas, sino de acuerdo a las necesidades, para hacer que el primer nivel funcione bien y que las redes de salud se completen lo más antes posible.



¿Cómo convencerá a los médicos que el SUS es posible?



Creo que los médicos de vocación, el personal administrativo y el camillero están ahí porque tienen una vena que otros no tienen y es salvar vidas, y es atender a la gente. Voy a apelar a eso, porque yo también la tengo, porque amo la medicina. Es una oportunidad maravillosa, el SUS es el cambio más importante que se está haciendo en los últimos 40 años en salud y estoy segura de que puede funcionar.



¿Van a poder participar de la planificación?



De hecho han estado participando. El problema es cuando ya en algunas personas se cruza ya la oposición política y partidaria y a eso voy a apelar, a la razón por la que nos dedicamos al área de salud.



¿Habrá medicamentos?



Hay medicamentos. Parte de los $us 200 millones ya se han desembolsado y se están haciendo las gestiones con proveedores nacionales y extranjeros.



¿En todas las prestaciones?



Se han construido tratamientos estándares para cada una de esas prestaciones, en cada patología.



Los analistas opinan que del SUS dependerá su futuro político con miras a 2025.



En lo único que estoy pensando en este momento es en que el SUS salga adelante y la infraestructura hospitalaria se haga.



¿Es una mochila muy pesada hasta octubre?



Es que el sueño va mucho más allá de octubre. Se ha pretendido vincularlo a un tema estrictamente electoral y para nosotros no es eso: es la transformación más importante de la salud en los últimos 30 o 40 años. No estoy pensando en octubre, sino en 2020, 21. Si esto se consolida, cinco millones de personas van a tener mejor calidad de vida.



PERFIL



La Salud y la Política



Gabriela Montaño (1975). Es médica, con una maestría en salud pública. Es la única mujer que ha presidido ambas cámaras de la Asamblea Legislativa. Ahora su reto es el SUS.