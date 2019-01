Morales teme que rechazo de médicos al SUS sea político







25/01/2019 - 07:22:43

Correo del Sur.- El presidente Evo Morales cuestionó a los médicos que se oponen a la aplicación del Sistema Único de Salud (SUS) sin un presupuesto adecuado y aseguró que a veces incluso se preguntó si el rechazo de los galenos no obedece a criterios políticos.



"Algunos médicos, enfermeras y enfermeros (tienen que hacer) mucha conciencia sobre la vida, estoy convencido que quienes estudian medicina lo hacen para salvar, cuidar y defender la vida, y no se puede entender que con algún pretexto (se opongan) a una salud gratuita, esperemos que no sea el tema de fondo una cuestión política", manifestó.



En la entrega de equipamiento médico al Hospital Cossmil de La Paz, Morales remarcó que el Gobierno, como nunca antes, invirtió en el sector salud.



Por ejemplo, "en 180 años sólo nos dejaron 17.000 ítems (de salud) y en 13 años (de este Gobierno se han creado) más de 18.000 nuevos ítems, ahora con el SUS (se está creando) 4.000 nuevos ítems, entonces ese es el aporte del Estado", sostuvo.



Además recordó que están en construcción 34 hospitales de segundo nivel, 17 nosocomios de tercer nivel y cuatro hospitales de cuarto nivel.



"Yo quisiera que de aquí a poco tiempo (los bolivianos) ya no vayan a Chile, Cuba, Estados Unidos o Argentina (en busca de atención médica), quisiera que mejor vengan de países vecinos a hacerse tratar en Bolivia", apuntó.



El Gobierno destinó un presupuesto inicial de $us 200 millones para la implementación del SUS desde marzo, pero los médicos consideran que es insuficiente y asimismo estiman que los hospitales no podrán ofrecer una atención adecuada de salud gratuita.



Por ello, las amenazas de retomar las medidas de presión continúan y los médicos esperan ser convocados por la nueva ministra de Salud, Gabriela Montaño, para volver a instalar el diálogo.



"La señora Gabriela Montaño que hoy en día es Ministra de Salud, es la que nos ha enfrentado, es la que ha querido impulsar que se implemente a toda costa la penalización al acto médico, me refiero al Código de Procedimiento Penal, pero estamos preparados para ponerle un alto también a este grupo duro del MAS", manifestó el dirigente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero.