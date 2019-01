Los denunciantes dicen que la reunión de los 8 definía coimas en Quillacollo







25/01/2019 - 07:20:03

Opinión.- Los denunciantes contra el alcalde de Quillacollo, Zacarías Jayta, en el caso de supuesta corrupción por cobros irregulares en contratos con empresas, denunciaron ayer que en “la reunión de los 8”, como era denominado el encuentro entre los ahora ocho denunciados, se definía cómo repartir las coimas.



Luego de que el alcalde suspendido Eduardo Mérida denunciara públicamente la existencia de audios como prueba de la irregularidad, hace poco más de una semana, los exfuncionarios Jesús Saldívar y Gerson Escalera hicieron la denuncia formal ante el Ministerio Público contra Jayta; el presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga; y seis personas más.



Ambos expusieron ayer un organigrama y una “tabla de costos” para explicar el presunto modus operandi que se aplicaba en la Alcaldía quillacolleña para cobrar coimas. Estos hechos habrían comenzado por el mes de agosto de 2018.



Saldívar manifestó que “la reunión de los 8” hace referencia a los denunciados: Jayta, Osinaga, el secretario General G.C., el secretario Administrativo y Financiero F.A., el secretario de Planificación A.V. y el director del Sicoes F.P., además del dirigente S.M. y el “mochilero” I.A., “quien cobraba y extorsionaba”.



“Cada sábado se reunían en un domicilio particular. Ahí, no debería participar ni un funcionario. A ellos se les entregaba el monto económico para la distribución del dinero recaudado. En algún momento fueron 7 millones de bolivianos en una semana. Ese dinero se ha distribuido un sábado en la tarde en una parrillada”.



El organigrama presentado incluyó dos nombres más, el de un representante del Control Social, R.S., a quien señalan como encargado de la contratación de empresas; y otra persona, D.S., identificada como brazo operativo de Jayta y a cargo del cobro del 5 por ciento de los recursos “por la firma del Alcalde”.



Saldivar dijo que la denuncia se ampliará a estas personas más, y que se hizo el mismo organigrama en la Fiscalía.



Osinaga negó rotundamente las acusaciones que lo involucran como parte de esta presunta red de corrupción. “Es más, nunca he estado en reuniones con este señor ni en ninguna reunión. Todo es totalmente falso y equivale a un plan maquiavélico diseñado para tratar de evitar el juicio que tiene su jefe, al que seguramente está respondiendo”.







PORCENTAJES Saldívar sostuvo que la fórmula para el cobro de coimas “fue creada por Osinaga”.



Los porcentajes son del 50 por ciento , 40 por ciento , 9 por ciento y 1 por ciento . De acuerdo con la denuncia, si las obras costaban más de 1 millón de bolivianos, la coima era de un 20 por ciento ; y si era menor a 1 millón, 15 por ciento .



Explicó que de, por ejemplo, un proyecto costaba 5 millones de bolivianos, el 20 por ciento era 1 millón, y este monto se repartía así: “Al alcalde Zacarías Jayta se le entregaba el 50 por ciento ; al Concejo Municipal, el 40 por ciento ; a las direcciones, el 9 por ciento ; y a los que han cobrado se les daba el 1 por ciento ”.



El Alcalde reiteró: “Tengo las manos y la conciencia tranquila, vamos a coadyuvar en todas las investigaciones”.



Por su lado, Osinaga expresó que ni siquiera se exponen pruebas.



“Está siguiendo un guion que le han dado, porque lo que hace es vertir calumnias e injurias. Tendrá seguramente que comparecer ante la Fiscalía, ante el juez cuando esté sentado en el banquillo de los acusados”.