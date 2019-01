El grupo terrorista Hezbollah respaldó al régimen de Nicolás Maduro







24/01/2019 - 19:13:32

Infobae.- Es masivo el rechazo al régimen de Nicolás Maduro. Tras la juramentación de este miércoles de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, gran parte de la comunidad internacional expresó su apoyo al diputado opositor. Solo un puñado de países respaldó al dictador chavista. A esa pequeña lista se le sumó este jueves un grupo terrorista: Hezbollah.



La organización extremista libanesa emitió un comunicado en el que manifiesta su apoyo a Maduro frente al "golpismo respaldado por EEUU contra la autoridad legítima en el país".



La información fue difundida por Al Manar, la estación de televisión por satélite de Hezbollah, que es retransmitida desde Beirut.



En su declaración, el grupo terrorista acusó a Washington de tener como objetivo intervenir para desestabilizar a Venezuela y sostuvo que no recibirá la legitimidad internacional.



"La declaración agregó que todo el mundo sabe que el objetivo de EEUU no es defender la democracia y la libertad, sino apropiarse de los recursos del país y castigar a todos los estados que se oponen a la hegemonía estadounidense", señaló Al Manar.



El comunicado de Hezbollah fue publicado un día después de que Guaidó se autoproclamara presidente interino de Venezuela en un multitudinario acto en Caracas.



Los nexos del chavismo con Hezbollah



Gran parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, y la propia oposición venezolana, han denunciado por años estrechos nexos entre Hezbollah y el régimen chavista.



El ex vicepresidente Tareck El Aissami, una de las principales figuras del chavismo, está sospechado de vínculos con el narcotráfico y el extremismo islámico. Incluso se llegó a confirmar que Venezuela entregó pasaportes y visas a terroristas de Hezbollah.



Por su parte, días atrás, el opositor venezolano Américo de Grazia, diputado por el estado minero Bolívar, denunció "la estafa del Arco Minero del Orinoco", un proyecto del chavismo para la explotación de oro, diamante, coltán y otros minerales.



El parlamentario disparó: "No solo la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) está en el negocio del oro, también llegó el grupo terrorista Hezbollah que controla sus propias minas".