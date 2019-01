Líder de red de corrupción en la Anapol operó también en la Escuela Básica Policial







24/01/2019 - 19:01:28

Cochabamba, (ABI).- El comandante General de la Policía Boliviana, Rómulo Delgado, informó el jueves que la doctora, Fanny Molleda, líder de la red de cobros irregulares para el examen de ingreso a la Academia Nacional de Policías (Anapol) 2018 también estuvo involucrada en actividades ilícitas que beneficiaron a postulantes a la Escuela Básica Policial (Esbapol).



"En realidad, estas personas que han sido detenidas, como la doctora Fanny Molleda estaría involucrada tanto en la Anapol, como la Esbapol", informó a los periodistas.



El 11 de enero, el Ministerio de Gobierno reveló la existencia de una "asociación criminal" que manipulaba, suplantaba y sustituía exámenes de admisión en la Anapol.



Delgado recordó que el Ministerio Público continúa con las citaciones para las personas que presuntamente estuvieron involucradas en la organización del proceso de convocatoria, selección y admisión de postulantes para la Anapol y la Esbapol.



Informó que un coronel y tres miembros del Comité de Máxima Instancia que estaba a cargo de la administración y la gestión del proceso de admisión de estudiantes fueron convocados a declarar en las próximas horas.



"Seguramente, en horas más tendremos resultados de lo que dispongan las autoridades del Ministerio Público", sostuvo.



El jefe policial aclaró que la entidad del orden realiza, también, una investigación administrativa disciplinaria interna paralela, para establecer si los sindicados cometieron "algunas irregularidades en el marco de sus funciones".



El caso registrado en la Anapol involucró hasta el momento a los generales Iván Vladimir Q. V. (Rector de la Universidad Policial-Unipol) y Juan Walter L. T. (Ex inspector general), el coronel Rubén Vicente Q. (vicerrector de la Unipol), el teniente coronel Héctor Hugo I. R. (ex asesor jurídico de la Anapol), el teniente Freddy T. H., el sargento Ludwing T. Ch. y la sargento Zulma S., además de la médico Fanny M. O., el psicólogo Juan C. A y los presentantes de las empresas, Luis F. D. J. y Juan D. G. M.