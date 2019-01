Borda: En Venezuela hay una intromisión en decisiones que atingen estrictamente al pueblo







24/01/2019 - 18:57:55

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó el jueves que Estados Unidos (EEUU) incurre en una intromisión en decisiones que atingen estrictamente al Gobierno y pueblo venezolano, en relación a la elección de sus autoridades.



"Se está generando un antecedente nefasto para una intervención fáctica de Estados Unidos en decisiones que atingen estrictamente al pueblo venezolano, es una vulneración a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos que son lo absolutamente capaces de elegir a sus autoridades", dijo a los periodistas.



Borda, del Movimiento Al Socialismo (MAS), realizó esa afirmación un día después que el opositor Juan Guaidó se autoproclamó como presidente interino de Venezuela, desconociendo la legitimidad de Nicolás Maduro.



Por su parte, el diputado David Ramos, también del MAS, manifestó que Venezuela no está sola ante el "hostigamiento del imperialismo".



"Lo que está pasando en Venezuela es una injerencia abierta, directa, de países como Estados Unidos y el Grupo de Lima (que aglutina a gobiernos de derecha en la región), ya que no se puede reconocer a un ciudadano que se autoproclama presidente en una plaza y no por elección democrática", sostuvo.