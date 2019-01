El abogado de Ozuna aseguró que su cliente no es sospechoso en el asesinato de Kevin Fret





24/01/2019 - 17:45:11

Infobae.- El abogado de Ozuna confirmó que su cliente fue extorsionado por el fallecido trapero gay Kevin Fret, pero aseguró que no es sospechoso en la investigación de la muerte -a tiros- del cantante urbano, el pasado 10 de enero.



"Ozuna no tiene ningún vínculo, ni responsabilidad con ese asesinato", aseguró Antonio Sagardía, en una entrevista con Univisión, en la que también reveló que el cantante puertorriqueño desembolsó una abultada suma de dinero a Fret -para prevenir que difundiera un video que podría comprometer su carrera-.





El intérprete de éxitos como "Taki-Taki", "Vaina loca" y "Escápate conmigo", recurrió a la justicia en el 2017 para presentar la denuncia por extorsión ante la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Miami, así como en el Departamento de Justicia y Policía de Puerto Rico; pero desistió al enterarse de que la noticia tomaría carácter público.



"Yo, categóricamente aclaro, que no era un video de una relación homosexual. Era un video de cuando Ozuna tenia como 16 años, y era algo de su intimidad", acotó el representante legal quien añadió que no sabe cómo Fret obtuvo dicho material.





Al tener un asunto pendiente con Fret, en las redes sociales circuló el rumor de que el artista -cuyo verdadero nombre es Juan Carlos Ozuna Rosado-, podría estar involucrado en la causa. Sin embargo, no ha sido citado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en la investigación del asesinato (ocurrido en Santurce), afirmó el letrado.



El director del CIC de San Juan, Juan Marrero Cruz, indicó a El Nuevo Día que actualmente la prioridad en la investigación es dar con el paradero de la persona que fue vista por policías junto al cuerpo, poco después de ocurrir el crimen.