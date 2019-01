Por video porno gay vinculan a Ozuna con el asesinato del también cantante Kevin Fret







24/01/2019 - 17:38:18

Ozuna es el foco de atención en redes sociales y no solo por el último video íntimo revelado del reguetonero, sino también porque se le vincula con el asesinato del también cantante Kevin Fret, quien fue asesinado el 10 de enero pasado en la ciudad de Santurce, en Puerto Rico.



Así lo reportó el diario local El Nuevo Día, el cual informó que Antonio Sagardia, representante legal de Ozuna, negó cualquier nexo con el asesinato de Fret.



También aseguró que el artista urbano había sido extorsionado por la víctima por la suma de 50 mil dólares. El motivo: el video presuntamente porno gay del que todos hablan hoy en redes sociales tras su filtración.



"No hay ningún vínculo con la investigación del asesinato, salvo que Kevin Fret lo extorsionó y la Policía lo sabe. Asumo que van a entrevistar a Ozuna sobre eso. Él no es sospechoso", agregó.



Según las últimas informaciones, Ozuna no ha sido citado aún por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía, ni como testigo en las indagaciones sobre la muerte de Fret.



Sobre el asesinato de Fret, Juan Marrero Cruz, director del CIC, comentó a la prensa que la prioridad en estos momentos es la de identificar al sujeto que fue visto por unos policías junto al cuerpo poco después del crimen.



"Nosotros nos concentramos en identificar a la persona que estuvo (el pasado jueves, 10 de enero) en la escena donde ocurrió este asesinato. Trabajamos para dar con esta persona y realizar una rueda de confrontación", sentenció.