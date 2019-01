Avergonzado, Luis Fonsi confiesa infidelidad







24/01/2019 - 17:21:02

Quien.- Desde que en 2009 anunciaron su separación Adamari López y Luis Fonsi ya existía el rumor de que el cantante le había sido infiel a la ahora conductora de televisión, sin embargo, es hasta ahora que él ha aceptado que fue infiel pero sin revelar a cuál de sus parejas.



Todo comenzó cuando Adamari publicó su autobiografía en 2013 y fue ahí donde expuso que en algún momento sospechó que su ex esposo le había sido infiel por un detalle que notó en un cepillo para el pelo.





“Encontré pelos en su cepillo que no eran de él, que no eran míos tampoco, porque yo limpiaba los cepillos antes de mandárselos, de ponérselos en su maleta”, indicó la actriz.



Ahora a casi 10 de años de su separación, el intérprete de ‘Despacito’ aceptó que fue infiel en algún momento de su vida, eso sin antes aclarar que nunca fue mientras ha estado casado durante una cápsula llamada Secretos de Detector de Mentiras de Univisión.



“Sí he sido infiel pero no de casado”, señaló Fonsi .



Aunque se limitó a dar detalles al respecto, el cantante aclaró que este hecho fue hace muchos años y fue parte de los errores que se cometen en la juventud, mientras continuaba el juego.



“Cuando era joven, uno comete errores bobos”