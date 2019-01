Ministro de Economía: Lo mejor está por venir







24/01/2019 - 13:23:06

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, Luis Arce, aseguró el jueves, un día después de volver a ese despacho, que "lo mejor está por venir" porque la economía boliviana comenzará a cosechar, en los siguientes años, los resultados de las inversiones que sembró para industrializar las materias primas.



"Es un modelo que piensa en las futuras generaciones, en nuestros hijos, nietos, porque muchas veces creemos que lo que ya se está haciendo es lo único que se hará, pero no, lo mejor está por venir, estamos sembrando desde muchos años atrás y vamos a empezar a cosechar en los siguientes años", aseguró a la televisora RTP.



Según Arce, su retorno al Ministerio de Economía tiene el objetivo de consolidar el proceso de industrialización en el país, no solo del gas natural, sino también del acero con el proyecto del Mutún, del litio o de energía eléctrica, entre otros.



Incluso dijo que se debe potenciar con más fuerza el desarrollo del turismo en Bolivia, que en los últimos años ya presentó cierta expansión, pero que debe ampliarse.



"El modelo actual está funcionando bien, ajustes no creo que haya, sino profundización, han quedado muchas cosas sin hacerse y eso es lo que me toca terminar de hacer para consolidar el modelo", subrayó.



El Ministro de Economía recordó que el modelo económico comunitario y productivo que encara el Gobierno desde 2006, y que profundizará en su gestión, busca garantizar el crecimiento del país en favor de las nuevas generaciones, es decir un desarrollo a largo plazo y sostenible.