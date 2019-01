Alcaldía de El Alto congela acuerdo de traslado de basura de La Paz







24/01/2019 - 12:39:48

Erbol.- La Alcaldía de El Alto decidió este jueves dejar en suspenso el acuerdo que firmó para que su relleno sanitario reciba de emergencia basura de La Paz. La determinación se tomó después de una reunión con dirigentes de El Ingenio, comunidad donde está el botadero.



“Queda congelado (el acuerdo) No ingresa ni un gramo más de basura a las de la ciudad de la Paz a El Alto”, dijo Henry Contreras, secretario de Gobernanza del municipio alteño.



Contreras explicó que se deja en suspenso el acuerdo, puesto que no se explicó los alcances del convenio a los comunarios, por lo cual pidió disculpas y se comprometió a socializar el pacto.



“Estamos a merced de los comunarios”, manifestó.



El funcionario señaló que tampoco se quería generar “banderas políticas”, para que la Fejuve afín al MAS genere controversia al respecto. “No les vamos a dar el gusto”, agregó.



El secretario municipal señaló que la Alcaldía pretendía coadyuvar para evitar una emergencia sanitaria, pero ahora la ciudadanía será la que juzgue a los culpables de que el problema de la basura continúe.



La noche del miércoles Chapetón y Revilla firmaron un acuerdo para llevar la basura paceña al relleno de El Ingenio, mientras se soluciona el conflicto de Alpacoma. El convenio implicaba que, en el futuro, La Paz reciba en su botadero la misma cantidad de basura alteña que deposite durante la emergencia.



El dirigente de El Ingenio, Jaime Salguero, dijo que se sorprendieron al conocer de la firma del acuerdo, puesto que no se había consultado con la comunidad.



Señaló que la comunidad está en estado de emergencia, sin embargo, aceptó que el acuerdo se declare en “statu quo”.



Explicó que su rechazo se debe a que temen un colapso del relleno, si es que se llevaba la basura adicional. “Ni una molécula de la ciudad de La Paz no entra más”, agregó.