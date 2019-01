Jesús Vera y el MAS rechazan traslado de basura a El Alto







24/01/2019 - 12:38:33

Erbol.- El dirigente Jesús Vera, legisladores del MAS, y la Fejuve de El Alto afín al partido de gobierno, rechazaron este jueves la iniciativa de los alcaldes Luis Revilla y Soledad Chapetón, de llevar por emergencia la basura de la ciudad de La Paz al relleno sanitario alteño.



La noche del miércoles Chapetón y Revilla firmaron un acuerdo para llevar la basura paceña al relleno de El Ingenio, mientras se soluciona el conflicto de Alpacoma. El convenio implica que, en el futuro, La Paz reciba en su botadero la misma cantidad de basura alteña que deposite durante la emergencia.



Jesús Vera, presidente de una de las Fejuve de La Paz, dijo que esa iniciativa es “improvisada”, “irracional” y “no es viable”, puesto que a su criterio se perjudicará a una “ciudad hermana”.



Vera aseveró que el relleno de El Ingenio está por llegar a su límite y colapsar. Afirmó que la solución debe ser integral y pidió que autoridades de Gobierno tomen cartas en el asunto, puesto que ve incapacidad de Revilla.



“Estamos preocupados por este problema de La Paz, se lo pretende trasladar a la ciudad de El Alto”, afirmó.



El diputado del MAS, Javier Quispe, aseguró que “absolutamente” El Alto no permitirá el convenio firmado por Revilla y Chapetón.



Quispe anunció “medidas drásticas”, como bloqueo, para evitar que la basura de La Paz sea llevada al botadero de El Alto. El diputado oficialista sostuvo que no se trata de una posición política, sino es un tema de prevención.



La concejala del MAS en El Alto, Nancy Mamani, calificó de “atentado” el acuerdo de loa alcaldes. Aseveró que se perjudicará a la ciudad alteña.



Señaló que, si bien la solidaridad es un valor muy importante, en este caso teme por la contaminación y que la basura de La Paz rebalse el botadero de El Ingenio.



El presidente de la Fejuve alteña afín al MAS, Juan Carlos Machaca, exigió que se revoque el convenio entre Chapetón y Revilla. Anunció que habrá una reunión de emergencia para adoptar medidas al respecto.



Aseveró que no permitirá el traslado de la basura paceña a El Ingenio, porque el relleno está a punto de colapsar.