Mesa y Pedraza deciden no votar en las elecciones primarias





24/01/2019 - 12:26:22

El Día.- Mesa señaló que la decisión tomada corresponde a que, considera, que las Primarias solo una artimaña para legitimar la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera.



El candidato a la presidencia por la alianza de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, anunció hoy que, junto con su vicepresidente Gustavo Pedraza, tomó la decisión de no ir a votar en las elecciones Primarias que se desarrollarán el próximo domingo 27 de enero.



En un video compartido en sus redes sociales, Mesa señaló que la decisión tomada corresponde a que, consideran, que las Primarias solo una artimaña para legitimar la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera.



Además, señala que el padrón electoral para esos comicios son "cuestionables" y también critica el trabajo el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



"Esto no implica ningún riesgo, con un solo voto estaremos habilitados y hemos tomado las previsiones para que nuestra presencia como candidatos esté garantizada y empecemos con la campaña el 28 de enero", señaló.



También criticó que en las Primarias no haya competencia interna, puesto que los ocho partidos habilitados para participar en las mismas presentaron un binomio único.



"Nuestro voto verdadero será en octubre", recalcó el candidato de CC.