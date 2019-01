República Dominicana desconocerá a Nicolás Maduro en la OEA







24/01/2019 - 11:39:40

El Nacional.- República Dominicana anunció hoy que votará mañana en la Organización de Estados Americanos (OEA) "en la misma dirección" que lo hizo el 10 de enero pasado cuando se sumó a los países que decidieron "no reconocer la legitimidad" del segundo mandato de Nicolás Maduro.



"En relación a la situación política que se ha presentado en Venezuela, República Dominicana votará mañana en la OEA en la misma dirección que lo hizo en la resolución adoptada el 10 de enero en la Asamblea General de la OEA", escribió en su cuenta de Twitter el portavoz del gobierno dominicano, Roberto Rodríguez Marchena.



La OEA se reúne este jueves para deliberar sobre la situación en Venezuela en medio de un clima de máxima expectación después de que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamara presidente y fuera reconocido por países como EE UU, Brasil y Colombia.



En un comunicado, el canciller dominicano, Miguel Vargas, señaló que durante la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada para este jueves, República Dominicana ratificará su posición de no reconocimiento la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.



El canciller, quien se encuentra en Nueva York, dijo que impartió instrucciones al representante permanente dominicano ante la OEA, Gedeón Santos, para que vote en consonancia con la resolución del Consejo Permanente del organismo regional, que desconoce el nuevo mandato de Maduro y que pide convocar nuevos comicios.



En la reunión de la OEA del 10 de enero, República Dominicana y otros 18 países también pidieron convocar nuevos comicios en Venezuela, e instaron a adoptar medidas que permitan contribuir al restablecimiento del orden democrático en ese país.



Horas antes de este pronunciamiento del gobierno dominicano, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), principal opositor dominicano, pidió al gobierno reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, "y así invalidar el segundo mandato de Nicolás Maduro".



La semana pasada, el canciller dominicano, Miguel Vargas, afirmó que su nación no auspicia ningún otro mecanismo de solución para la crisis de Venezuela que no sea el diálogo, aunque considera que ante la "situación" en ese país suramericano se debe buscar una "avenencia" en el corto plazo.



El diplomático recordó, en esa oportunidad, que su gobierno auspició "durante 9 meses" un diálogo entre los actores políticos venezolanos.



El líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, recibió este miércoles un contundente respaldo de la mayoría de los gobiernos de América, después de que el opositor se autoproclamara presidente del país.